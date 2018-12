VOX denuncia las agresiones a dos afiliados en la localidad de Lorca

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano

VOX acusa directamente "a la extrema izquierda de Podemos liderada por Pablo Iglesias que fue quien llamó a salir a las calles contra nosotros". "Desde VOX no vamos a tolerar que no se nos permita expresarnos libremente ya que no tenemos que aguantar este tipo de actitudes propias de otro siglo", señala el partido.