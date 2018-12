Vox exigirá una auditoria de todos los cargos enchufados por el régimen socialista andaluz en 40 años

El volumen de enchufados por motivo político y el tamaño de la Administración paralela en Andalucía preocupa y mucho a VOX. Tanto, que exigirán una investigación de este fenómeno y una limpia de todos aquellos cargos que no tengan justificado su puesto y sólo responda a criterios de enchufismo.

“Es absolutamente necesario hacerlo pero es verdad que hay que hacerlo poco a poco. No se puede hacer de la noche a la mañana. Hay derechos adquiridos. Primero hay que impedir que eso vuelva a suceder nunca más e ir terminando poco a poco con ese empleo público”, señala Santiago Abascal en la entrevista a OKDIARIO.

Gracias a esta limpieza y gracias a recortes en partidas superfluas generadas, entre otras cosas, por corrupción, VOX pretende abordar una rebaja de impuestos de la que se beneficie toda la población.

“La supresión de impuestos confiscatorios favorece la actividad económica y beneficia a los trabajadores”

“No sólo se trata de Andalucía. A escala nacional se debe bajar Sociedades, IRPF, IVA, los confiscatorios como donaciones y sucesiones o el de las hipotecas. Creemos que es necesario y la única vía para que el Estado pueda recaudar más. Eso favorece la actividad económica y eso beneficia a los trabajadores”, aclara Abascal.

Y lo cierto es que las últimas estimaciones del tamaño de la Administración paralela andaluza dibujan un esquema de gasto sin límite cuya eliminación permitiría generar toda una rebaja fiscal e infinidad de nuevos incentivos a la captación de empresa, por ejemplo.

Así, la administración paralela de la Junta de Andalucía acumula nada menos que 23.899 trabajadores a cierre de 2017. El dato aparece reflejado en un informe sobre impacto de género del Presupuesto de 2018: y allí se rebela que sólo el personal al servicio de las agencias públicas de la Junta suma ya 23.899 personas. Es decir, 207 contratados más que los que certificaba la Cámara de Cuentas en su informe del año 2014.

El personal al servicio de las agencias públicas de la Junta creció mientras se realizaban recortes en sanidad o educación

Es muy llamativo, además, que el personal al servicio de estas agencias públicas no ha tenido una gran crisis. Más bien al contrario: la plantilla ha crecido incluso en los años en los que se aplicaban recortes en los servicios públicos más básicos, como sanidad o educación.

El Presupuesto de 2018 también desvelaba un número total de 60 entes instrumentales dependientes de la Junta de Andalucía: 18 agencias públicas empresariales, 10 consorcios, 15 fundaciones y 17 sociedades mercantiles.

La existencia de esta administración paralela y su nutriente habitual de enchufes ha generado desde siempre polémica. Pero, ahora que son los propios funcionarios de carrera y oposición los que han puesto el grito en el cielo por el agravio comparativo que supone para ellos la existencia de estas bolsas de nepotismo.

La versión oficial justifica la existencia de estos entes por una supuesta eficacia que estas estructuras generan en la gestión. Pero ese argumento no sólo no es compartido mayoritariamente, sino que además, los funcionarios entienden que hacen un trabajo que les corresponde a ellos y para el que no tienen, además, las necesarias potestades administrativas que les otorga la ley.