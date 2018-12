Santiago Abascal: “No pediremos cargos en la Junta de Andalucía, nosotros queremos medidas no sillones”

VOX no piensa plantear ningún problema para sacar de Andalucía el régimen socialista. Hasta tal punto no va a plantear esos obstáculos que, directamente, no pretende reclamar cargos, ni puestos en el futuro Gobierno de la Junta de Andalucía. “Para nosotros, eso es secundario. Nosotros tenemos un pacto con 400.000 votantes y es un acto de programa y de medidas“, señala Santiago Abascal, el líder de la formación VOX.

“Nosotros no vamos a poner problemas para echar al socialismo de Andalucía. No queremos sillones. Queremos medidas“, aclara Abascal. Mientras Ciudadanos insiste en buscar una extraña aritmética supuestamente basada en unir en una alianza a Ciudadanos, PSOE y PP -según dicen, para quitar al PSOE, pero con el PSOE-, VOX ha optado por facilitar la expulsión del poder de un partido que lleva casi cuatro décadas gobernando en Andalucía y que ha acumulado los mayores casos de corrupción juzgados por los tribunales españoles a lo largo de toda la historia. Y lo van a hacer sin reclamar cargos, sin pedir a cambio nada más que el cumplimiento de las medidas del programa.

“Vamos a reunirnos en nuestro comité ejecutivo nacional este miércoles, analizaremos la situación, la estrategia… Pero sí puedo adelantar que tenemos un pacto con 400.000 andaluces que nos han dicho: reformar el estado de las autonomías, que se devuelvan las competencias de educación y sanidad, que Andalucía sea la adelantada en recuperación de la cohesión nacional y la igualdad de todos los españoles, preservar y preservar las tradiciones del mundo rural, rebajar la presión fiscal y acabar con los impuestos injustos y confiscatorios como el de sucesiones…”, recuerda Abascal.

Incluso en materia de comunidades autónomas, VOX va ser consciente del reparto de mayorías. Aún no se puede llevar a cabo una reforma constitucional y, por lo tanto, pondrá el acento en la renuncia desde el Estatuto de Autonomía de Andalucía en la devolución de las competencias de Sanidad y Educación. De forma que la reforma del estado autonómico no sea un problema para sacar de Andalucía la corrupción acumulada. “VOX tiene claro que hará todo lo posible para favorecer una alianza de los tres partidos para expulsar el socialismo andaluz. Sin duda, no será por nosotros“, aclara el presidente de VOX.

“Los andaluces han hablado con toda claridad. Quieren un cambio. Si Ciudadanos toma la decisión de echarse en brazos del PSOE y no facilitar el cambio y no expulsar a ese socialismo corrupto eso será malo para España, para Andalucía… pero a VOX le dará un 25-30% de intención de voto la semana que viene”, puntualiza Abascal.