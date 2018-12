Casi 80 candidatos se apuntan a las primarias de Podemos para disputar el liderazgo a Iglesias

Casi ochenta precandidatos aspiran a Pablo Iglesias como cabeza de lista para las próximas elecciones generales en el proceso de primarias que ha abierto el partido, aunque ninguno de ellos con un perfil suficiente para arrebatarle el liderazgo al actual secretario general.

Así consta en la web electoral de Podemos, en la que pueden verse los candidatos que se han inscrito hasta ahora como aspirantes a las primarias de la formación tanto para elaborar las listas del Congreso como para el Senado.

No obstante, el plazo para la inscripción de candidaturas no concluye hasta la medianoche, y el partido no tiene previsto informar hasta mañana por lo que los datos siguen siendo provisionales.

Las candidaturas entrarán después en la fase de subsanación de errores y de recogida de avales antes de que el día 13 se publiquen los nombres definitivos, y entre el 15 y el 20 de diciembre las votaciones.

De momento, hay casi ochenta candidatos que han formalizado su inscripción como cabeza de cartel -la mayoría desconocidos y ninguno de ellos con un perfil político con la relevancia para disputarle el puesto a Pablo Iglesias-, y hay que sumar otros más de 160 que se han inscrito por ahora para formar parte de la lista para el Congreso de los Diputados.

Entre esos precandidatos ya figuran en la web la mayor parte de los diputados de confianza del núcleo duro de Pablo Iglesias, incluidas la portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, y su sustituta durante el periodo de baja por maternidad, Ione Belarra, además de la actual vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo.

Repetirían también el secretario general del grupo, Txema Guijarro; el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, y diputados como Noelia Vera, Alberto Rodríguez, Meri Pita, Juan Antonio Delgado, Rita Bosaho, Amparo Botejara, Ana Marcelo, Ángela Rodríguez, Carmen Válido, Alicia Ramos o Javier Sánchez Serna.

Igualmente, como precandidatos al Congreso se han presentado varios senadores, como Oscar Guardingo, Pilar Garrido y Miren Edurne Gorrochategui.

Entre los aspirantes a entrar en el Congreso hay otras personas de confianza de Iglesias, como Fran Casamayor, secretario de Organización de Podemos Madrid, que recientemente se ha incorporado a la Secretaría de Organización estatal como adjunto de Pablo Echenique, quien también irá en la candidatura como número 1 por Zaragoza.

Se han inscrito además Pablo Manuel Fernández Alarcón, del equipo legal de Podemos y miembro del Consejo Ciudadano Estatal, y Pedro Honrubia, responsable del área de discurso y argumentario.

En las listas al Congreso de Podemos no estarán ya figuras como la diputada Carolina Bescansa que ha anunciado que dará un paso atrás tras su derrota en las primarias gallegas, ni tampoco los candidatos que se presentan a las municipales y autonómicas, como Íñigo Errejón en Madrid o el juez Juan Pedro Yllanes en Baleares.

En la explicación a los militantes de su motivación para repetir como candidato a La Moncloa, Iglesias asegura que después de cinco años en los que ha asumido la responsabilidad al frente de Podemos que le otorgaron los inscritos hoy se encuentra “con más ilusión, ganas y fuerza que nunca para conseguirlo”.

“Frente a la emergencia de quienes quieren enfrentar al penúltimo contra el último, (…), los valores de Podemos son más necesarios que nunca. Tenemos la responsabilidad histórica de seguir consolidando un proyecto que ponga los derechos sociales en el centro de la política. Tenemos que salir a ganar”, argumenta.

Y no es su único impulso: “En 2018 me ocurrió lo más hermoso e importante de toda mi vida: ser padre de Leo y Manuel gracias a Irene. Hoy más que nunca quiero dejar a mis hijos un país mejor”, afirma el líder de Podemos.