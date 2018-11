Sánchez y 9 ministros están envueltos en casos de corrupción y escándalos éticos

Sánchez tendrá que someterse a una comisión de investigación por el plagio de su tesis doctoral Celaá, Portavoz del Gobierno y ministra de Educación, mantiene oculto su patrimonio Duque posee una sociedad patrimonial que fue montada para eludir impuestos en la adquisición de dos viviendas Calviño montó una patrimonial para adquirir una vivienda particular y pagar así menos impuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez suma ya nueve ministros implicados en casos de fraude desde la toma de posesión celebrada el 7 de junio. Dos de ellos, Màxim Huerta y Carme Montón, dejaron sus carteras de Cultura y Sanidad, respectivamente. Sin embargo, desde la salida de esta última ministra no se ha producido ninguna otra pese a que los escándalos en el seno del ‘gabinete Sánchez’ se han ido multiplicando. A ello hay que sumar el caso del propio presidente del Gobierno y el plagio en su tesis doctoral, objeto de una comisión de investigación recién creada en el Senado.

Casi medio año después de su llegada al poder, sin Presupuestos generales a la vista y con el conflicto catalán enquistado, Sánchez trata de permanecer en el poder tras haberse rodeado de estos nueve ministros bajo sospecha:

Isabel Celaá

Portavoz del Gobierno y Ministra de Educación. Mantiene oculto su patrimonio pese a que el Gobierno de Sánchez se erige en adalid de la transparencia. Y todavía peor, no lo va a hacer público hasta que deje la cartera, sostiene. Este diario ha probado que, por ejemplo, Celaá no incluyó en su declaración oficial de bienes -la publicada el pasado 29 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE)– la compra de un piso de lujo en Casa Tangora, un histórico palacete en Neguri en el barrio más exclusivo de Guecho (Vizcaya). La ministra se excusa en este caso que rellenó esa declaración “a 8 de junio” y que la compra de la vivienda se hizo efectiva el 30 de julio. Teniendo por tanto dos meses (agosto y septiembre) para actualizar su declaración antes que saliera en el BOE, no lo hizo.

Pedro Duque

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Posee una sociedad patrimonial que fue montada para eludir impuestos en la adquisición de dos viviendas, un chalet en Jávea (Alicante) y un casoplón en Madrid. OKDIARIO ha publicado en exclusiva esta semana que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, abrió una inspección a Duque por su sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles. Sin embargo, Hacienda maniobró para evitar la sanción a Duque y asesoró al ministro para que no recogiera la notificación de inicio de las actuaciones. Un episodio que recuerda a lo sucedido con el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y los pagos de Venezuela. Tras ausentarse de España, Duque presentó de inmediato una regularización con la que se ha ahorrado una sanción de 72.000 euros.

Nadia Calviño

Ministra de Economía y Empresa. El suyo es un caso muy similar al de Pedro Duque. El uso de una sociedad patrimonial para adquirir un inmueble destinado a vivienda particular y pagar así menos impuestos. Calviño se valió de dicha sociedad y de dos testaferros en la compra de una vivienda de 319 cuadrados en Mirasierra (Madrid). La firma fue creada por Calviño y su marido, el economista Ignacio Manrique de Lara, en el año 2000, coincidiendo con la operación inmobiliaria. El matrimonio vivió en esta casa durante seis años. La versión dada por la ministra es que ella “desvinculó totalmente” de la sociedad en el año 2004.

Josep Borrell

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. El jefe de la diplomacia española ha sido multado con 30.000 euros por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. OKDIARIO ha publicado este miércoles que el actual secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, fue el encargado de dar el chivatazo a Josep Borrell para que vendiera su paquete de acciones en Abengoa en noviembre de 2015.

Dolores Delgado

Ministra de Justicia. Es la ministra más reprobada de la historia en menos tiempo. Ya acumula tres reprobaciones por las Cortes Generales. De fondo, sus confesiones al excomisario jubilado José Manuel Villarejo. En una de las grabaciones difundidas, se puede escuchar a Delgado llamando “maricón” a su compañero en el Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En otra aseguraba que prefería un “tribunal de hombres” y en una tercera incluso advirtiendo de la estancia, según su versión, de jueces y fiscales del Supremo con menores de edad en un viaje a Colombia. Unos hechos que no puso en conocimiento del Ministerio Público pese a su condición de fiscal.

Luis Planas

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fue presidente o consejero de la entidad andaluza público-privada Geolit entre finales de 2012 y principios de 2014. Un chiringuito que, como reveló en exclusiva OKDIARIO, compró suelo a unos precios disparados con el supuesto propósito de crear un parque tecnológico, que no ha dejado de perder dinero a espuertas -especialmente bajo el mandato de Luis Planas- y que ha acabado traspasando sus pasivos a la Diputación de Jaén -gobernada por el PSOE- para que sus deudas fueran abonadas con cargo a los impuestos de todos los españoles.

Luisa Carcedo

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sustituyó a Carmen Montón el pasado septiembre, siendo entonces Alta Comisionada para la Pobreza del Ejecutivo de Sánchez. Antes fue diputada y senadora durante seis años, a lo largo de los cuales se embolsó 150.000 euros en dietas de alojamiento pagadas por las Cortes Generales, pese a tener casa propia en Madrid desde 2006: un piso de 60 metros cuadrados con dos dormitorios en el barrio de La Latina. OKDIARIO publicó que Carcedo puso esta vivienda a nombre de su hijo en enero de 2013 para poder seguir cobrando tales dietas de alojamiento.

Carmen Montón

Ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Dimitió cuando apenas llevaba cien días en el cargo tras desvelarse irregularidades en su máster de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), así como indicio de plagio en su Trabajo Fin de Máster, Apenas tres horas antes de dejar la cartera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría afirmado que estaba haciendo un gran trabajo y que lo iba “a seguir haciendo”.

Màxim Huerta

Ex ministro de Cultura y Deporte. El más efímero de la Democracia, pues apenas duró seis días desde su toma de posesión. Toda la presión se volvió contra él a raíz de publicarse que dos sentencias le habían impuesto en mayo de 2017 una multa por haber defraudado a Hacienda la cantidad de 218.322 euros a lo largo de tres ejercicios fiscales, coincidentes con su etapa de colaborador en un programa de televisión.