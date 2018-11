Marín se muestra seguro de que Moreno les “va a apoyar” tras las andaluzas aunque el PP lo niega

Tras apoyar a los socialistas una legislatura dice ahora que no se fía de ellos presenta medidas para el sector arrocero

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado seguro este miércoles de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, va a apoyar a C’s de cara a liderar un gobierno en Andalucía. “No va a dejar pasar la oportunidad de Andalucía de poder cambiar de gobierno después de 40 años”, ha subrayado.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras reunirse con la Federación de Arroceros de Sevilla (FAS) y visitar los arrozales de Isla Mayor (Sevilla), donde también ha señalado que “cada uno es responsable de lo que dice” en referencia a que Moreno dijo a un periodista, “a lo mejor” a modo de “chiste”, que sería vicepresidente en un gobierno liderado por Marín.

“Yo no me lo he inventado. Lo he leído en un medio de comunicación. Moreno, a lo mejor lo que contó fue un chiste a ese periodista, y ahora se arrepiente de lo que dijo. Eso lo tendrá que aclarar él”, ha señalado Marín, quien ha asegurado que “lo que sí es cierto es que no lo ha desmentido”.

En este sentido, ha recordado que en el reciente debate ‘a cuatro’ en Canal Sur Televisión ya le dijo a Moreno que se alegraba de que quisiera ser mi vicepresidente. “Viene en un medio y si no desmienta usted al medio”, ha apelado a Moreno.

Lo cierto es que este martes Moreno se tomó “chiste” que el líder de C’s, hablase de que el popular sea su vicepresidente tras las elecciones.

Los populares, que pretenden alcanzar un “bloque de cambio” con la formación naranja en la comunidad, sólo contemplan que el PP quede por delante y el Ejecutivo esté gobernado por Moreno, a pesar del empate técnico que reflejan varias encuestas publicadas.

En este sentido, ha pedido “paciencia” a Moreno hasta llegar al día de las elecciones autonómicas, el 2 de diciembre. “Si quiere ser mi vicepresidente, pues que tenga paciencia, llegaremos al día 2, hablaremos e intentaremos llegar a un acuerdo”, ha insistido Marín, quien tras eso ha dado un paseo por las calles de Coria, donde ha realizado una breve parada para saludar a los vecinos del pueblo de camino al acto de campaña de esta tarde de miércoles en Linares (Jaén).

“Cuando lleguemos al 2 de diciembre, nos sentaremos con todo el mundo. Podemos llegar a acuerdos con el PP, nos sentaremos y veremos hasta que punto esta el PP comprometido con regenerar la vida pública en nuestra comunidad”, ha aseverado.

Dice ahora que no confía en el PSOE

En cuanto a un acuerdo con el PSOE, el candidato de la formación naranja ha insistido en que con este partido no puede llegar a acuerdos porque “ha incumplid todos los acuerdos que ha firmado”. “El PSOE ha dicho literalmente, y sin dar explicaciones, ‘no’ a la regeneración política, ‘no’ a acabar con los aforamientos, a poner en marcha una oficina contra la corrupción política y no a que el voto de los andaluces valga exactamente lo mismo”, ha asegurado Marín, quien ha reprochado que no se pueda confiar en ella.

Así las cosas, se ha mostrado confiado “por encima de todo” en los andaluces y en que van a “propiciar un cambio el 2 de diciembre”. Ha reiterado su deseo de sumar los suficientes escaños para que en Andalucía se produzca un cambio liderado por Ciudadanos, “un partido limpio, libre de sospechas, que no se dedica a lo que se han dedicado otras fuerzas políticas como el PP, PSOE y Podemos, que meten las zanjas a la hora de decidir los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

Previamente, el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta ha mantenido una reunión con la Federación de Arroceros de Sevilla, donde ha conocido de primera mano las dificultades de “la zona más productiva del mundo” en este cultivo y la falta de inversiones en su proyecto de modernización del regadío.

“Durante muchos años han sido capaces de hacer inversiones para modernizarse con el objetivo de ser competitivos y sacar la mayor rentabilidad al consumo del agua”, ha indicado Marín, quien ha criticado que, no obstante, “una vez más” le trasladan “la falta de apoyo de la administración.

Así, ha señalado que los arroceros les han pedido ayuda para terminar con las obras del proyecto de modernización del riego, que “en su día trabajaron con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)”, y ante la “inseguridad” que vive el sector arrocero. “No se pueden ir a dormir tranquilos cada noche y por la mañana cuando llegan a sus explotaciones agrarias se encuentran que las han saqueado”.

“Nos piden que desde las administraciones hagamos un esfuerzo para sentirse seguros, apoyados por el Gobierno y la Junta en esos controles que están demandando para el campo andaluz y el sector arrocero”, ha explicado Marín, quien ha prometido que “siempre que nos llevamos tarea hay un retorno” por parte de Ciudadanos.