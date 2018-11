Así miente Pablo Iglesias: “Cuando un juez llama puta a Irene Montero se monta un escándalo”

“Cuando un juez en ejercicio llama puta a Irene Montero, de repente se monta un escándalo por la libertad de expresión”, ha afirmado este sábado Pablo Iglesias en La Sexta Noche.

El líder de Podemos ha aludido así a la sentencia que condena a un juez jubilado y a la revista jurídica de la asociación Francisco de Vitoria a pagar 70.000 euros a Irene Montero, por publicar un poema satírico sobre su relación con Pablo Iglesias.

Y hay que ser muy retorcido para interpretar que el poema calificaba de “puta” a la novia de Iglesias. La estrofa que ha provocado esta condena dice literalmente: “La diputada Montero, expareja del coleta, ya no está en el candelero, por una inquieta bragueta va con Tania al gallinero“.

Un “balazo en la cabeza” para Rajoy

Durante su presencia en La Sexta Noche, Pablo Iglesias se ha tenido que enfrentar a una pregunta muy directa: “¿Las letras de Valtonyc son libertad de expresión, y un poema contra un político o una política no lo son?”

Iglesias ha tenido que dar muchos rodeos para responder a esa pregunta. Podemos ha defendido como “libertad de expresión” las letras del rapero Valtonyc, quien antes de huir de la Justicia animó a sus seguidores desde el escenario: “¡Matad a un puto guardia civil, poned una bomba al fiscal!”

Y la propia Irene Montero aplaudió la absolución de la tuitera Casandra Vera, procesada en la Audiencia Nacional por publicar tuits en los que pedía “un balazo en la cabeza” de Rajoy y lamentaba que Adolfo Suárez no hubiera muerto “con una bomba debajo de su coche”.

Lleva a los periodistas ante el juez

Para Pablo Iglesias, no hay contradicción en la postura que mantiene su partido: “Si un juez en ejercicio, desde una revista de jueces, insulta a una mujer [en este caso a su novia, Irene Montero], creo que no debe ir a la cárcel ni le tiene que juzgar la Audiencia Nacional, pero las mujeres tienen derecho a defender su honor“.

Al respecto, ha recordado: “Yo demandé a Alfonso Rojo porque en este plató me llamó chorizo, y el Tribunal Supremo me dio la razón y me indemnizó. Mi padre demandó a Hermann Tertsch porque llamó a mi abuelo asesino, y un tribunal le dio la razón y tendrá que ser indemnizado”.

De este modo, Pablo Iglesias confirma que defiende la libertad de expresión para todos (incluso para los tuiteros y raperos que reclaman un tiro en la nuca), salvo para quienes le critican a él, a su novia o a su familia.

El líder de Podemos ha olvidado recordar que también demandó a OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, por publicar que el Gobierno de Venezuela ordenó pagarle 272.325 dólares en el paraíso fiscal de Isla Granadinas. Dos tribunales han confirmado ya que la información publicada por OKDIARIO es “veraz” y han condenado a Iglesias a pagar las costas judiciales.