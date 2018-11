El Gobierno archiva una sanción porque llamar “chulos” a la Guardia Civil “no es un insulto”

La nueva delegada del Gobierno en Baleares, Rosario Sánchez Grau, ha decidido no sancionar a una ciudadana que llamó “chulos” a dos guardias civiles, de los que se negó a acatar órdenes.

La denunciada espetó a los agentes alegando: “Qué se creen, que por ser autoridad me voy a callar”. Además, se encaró a la Guardia Civil y, en actitud altiva, añadió: “Le diré a la Guardia Civil lo que me a mí me salga del coño“.

Sánchez, que ha generado en los últimos días una gran crispación por considerar que llamar “payasos” a los policías no es un insulto, ha resuelto de nuevo en perjuicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la delegada del Gobierno considera que no hay motivo suficiente para sancionar a la denunciada porque no aprecia que exista “ofensa, injurias, insultos o vejaciones” a los agentes.

La denuncia finalmente ha quedado archivada y la ciudadana no ha sido sancionada por insultar y negarse a cumplir las órdenes de los agentes.

Todas las actas quedan archivadas

Hace unos días, varios sindicatos de la Policía Nacional y la agrupación Independientes de la Guardia Civil (IGC) denunciaron públicamente que desde la llegada de la actual delegada del Gobierno en Baleares todas las actas de denuncia por falta de respeto a las autoridades quedan archivadas.

El portavoz de IGC, Carlos Padilla, asegura que “es algo que no nos había pasado nunca antes con ningún otro delegado del Gobierno” y afirma que no tramitan “ni una sola denuncia”.

Las protestas se han realizado tras conocerse la sanción en la que Rosario Sánchez considera que llamar “payaso” a policías no supone “desprecio alguno” y por tanto no existen los requisitos suficientes para poder sancionar al ciudadano.