Casado: “Las andaluzas son el primer paso para echar a los independentistas de la Moncloa”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que las elecciones andaluzas son “el primer paso para echar a los independentistas de la Moncloa”, pues son, en su opinión, los que están “gobernando España”.

“Son los que tienen la sartén por el mango, los que mandan en España, los que permiten decir si hay presupuesto o no, y como el PSOE es rehén de esos grupos independentistas y batasunos, también la Junta de Andalucía es rehén”, ha sostenido el líder del PP durante su intervención en un acto público en Linares (Jaén).

Ha argumentado que por eso “aquí no vienen los fondos que van a (Quim) Torra, por eso a Cataluña van 1.600 millones y parece que no hay dinero para Andalucía”, lo que le ha llevado a concluir que hay que echar a Pedro Sánchez pero antes a Susana Díaz.

“No es justo lo mucho que ha dado esta tierra al PSOE y lo poco que ha recibido Andalucía del PSOE; no es justo que encabece los baremos de déficit y de paro a nivel europeo, que encabece los titulares de corrupción con dos ex presidentes en el banquillo”, ha remachado.

Por su parte, el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este viernes explicaciones a la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, por los casos de “enchufismo” de familiares con contratos en empresas subvencionadas por instituciones socialistas y ha asegurado que este tipo de prácticas son “marca de la casa en el PSOE-A”.

Así se ha pronunciado el líder de los ‘populares’ andaluces este viernes en Jaén durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, donde ha sido presentado por el presidente del PP, Pablo Casado.

Dicha petición se produce tras la comparecencia este jueves de la presidenta de la Junta en la comisión de investigación de financiación de los partidos políticos en el Senado por el caso de los ERE irregulares, donde el representante ‘popular’, Luis Aznar, acusó a Susana Díaz de “enchufar” a familiares, entre ellos, a su cuñada.

Ha recordado que su partido ha pedido a la Diputación de Sevilla el contrato con la empresa que ha contratado a la cuñada de Díaz y ha dicho que si la información no es cierta “y no hay nada, que pongan negro sobre blanco y aclaren las circunstancias”. Si bien, no es nada nuevo, en su opinión, que los socialistas cuelen “por la puerta de atrás” a sus amigos y familiares.

Junto a ello, Moreno ha indicado que la palabra que define la comparecencia de Susana Díaz en el Senado es “decepción” porque “no estuvo a la altura y perdió la oportunidad de poner luz a muchas sombras y de comportarse como una presidenta de la Junta, pidiendo disculpas a los andaluces”.

“Una presidenta de la Junta tiene un problema serio cuando va de comisión de investigación en comisión de investigación”, ha afirmado el líder del PP-A, quien ha criticado que Susana Díaz optara en el Senado por “tapar y no aclarar” la corrupción en Andalucía.