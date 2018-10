Parte del sablazo fiscal de Sánchez servirá para dar 2.200 millones a la Generalitat en 2019

El PSC asegura que el dinero se destinará a infraestructuras, Mossos y a sanear las cuentas

Pedro Sánchez ha planeado una subida de impuestos que afecta a todos los españoles para poder dar 2.200 millones de euros a la Generalitat de Cataluña el próximo año. Aún no se conoce el volumen de inversiones destinado a las Comunidades Autónomas. Ni se conoce el texto concreto de Presupuestos. Ni las partidas concretas destinadas a cada crédito presupuestario. Pero una comunidad sí sabe ya el importe que le corresponde. Y lo sabe hasta el punto de que los socialistas catalanes han recibido ya la confirmación de que tendrán un aumento en inversiones de 2.200 millones de euros. El resto de territorios, por lo visto, tendrán que esperar a repartirse el resto.

Así lo han empezado a comunicar ya los responsables del Partido Socialista en Cataluña, que explican abiertamente, y en su propia web, que los Presupuestos de 2019 traerán 2.200 millones de euros más para la comunidad catalana.

“Después de 7 años de recortes y asfixia de los gobiernos de derechas” -en referencia a los del PP y a los de la propia Generalitat convergente- “hemos retrocedido en igualdad de oportunidades, en cohesión social, en libertades y derechos, en calidad democrática y en convivencia”, señalan en su exposición los socialistas catalanes.

“La moción de censura del pasado mes de junio demostró que era posible sacar el PP del Gobierno y que hay una mayoría progresista que cree que ha llegado la hora de revertir todo el daño que se ha hecho en estos años”. Y, según el PSC ya está consignada hasta la cifra exacta con la que revertir esa supuesta situación.

“Estos presupuestos significarán 2.200 millones de euros más para Cataluña. Para construir infraestructuras, incrementar el número de Mossos para garantizar la Seguridad y sanear las finanzas de la Generalitat”. En resumen: 2.200 millones extra sin que ni siquiera se haya empezado a negociar con el resto y sin que ni siquiera se sepa el volumen exacto de inversiones a repartir entre los distintos territorios.

Hay que recordar que esta constatación confirma los primeros anuncios. Anuncios internos publicado por OKDIARIO que aludían ya a la disponibilidad de capital para engrasar los acuerdos con los separatistas.

De hecho, un primer mensaje fue lanzado con destino a los separatistas ya en junio, cuando los socialistas ofrecieron una cifra mínima de 1.000 millones en inversiones a Cataluña mientras marginaban al resto de Comunidades Autónomas. El Gobierno de Pedro Sánchez dio orden de aparcar la reforma de la financiación autonómica para todas las autonomías. Pero eso no significó que no estuviese dispuesto a negociar con alguno, en concreto para privilegiar a la comunidad que preside Quim Torra frente al resto. Motivo por el que trasladó una oferta de inversiones para esta comunidad elaborada y pactada por Pedro Sánchez y Miquel Iceta. Un paquete de inversiones anuales que ascendía a 1.000 millones por año y que no se negociará con nadie más en estas condiciones.

Porque, como afirmaban y afirman los socialistas catalanes, “la inversión en infraestructuras es esencial para la vertebración y la cohesión social y económica de un territorio”. Un argumento del que se acuerdan para reclamar inversión para una de las autonomías más ricas de España. No para el resto.