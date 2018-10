La fundación de los puticlubs no justificó 50.000 € de un curso a víctimas de violencia de género

Así consta en la auditoría externa realizada por la empresa ATD con datos del SAE Esta orientación profesional se enmarcó en una subvención de 25 millones de euros

La desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la entidad de la Junta de Andalucía que gastó dinero público en puticlubs, fue incapaz de justificar debidamente casi 50.000 euros de una orientación profesional dirigida a víctimas de violencia de género. Así consta en la auditoría externa realizada por la empresa ATD y remitida por el propio Gobierno andaluz a la Comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación.

Se trata de uno de los 12 expedientes seleccionados por dicha auditoría de de forma aleatoria de entre las 55 subvenciones que recibió la Faffe a través de la Consejería de Empleo en los años 2009, 2010 y 2011, coincidiendo con los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esta ayuda nominativa destinada a “la mejora de la cualificación profesional de las personas desempleadas y ocupadas en la Comunidad Autónoma Andaluza” tuvo un presupuesto de 25 millones de euros.

De esta cantidad, la partida prevista para sufragar “acciones de acompañamiento al empleo de víctimas de violencia de género” ascendió a 240.000 euros, si bien el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que absorbió a la Faffe desde mayo de 2011, indicó que la ejecución aquí se elevó a 344.461 euros, recurriendo así a dinero inicialmente presupuestado para otros conceptos.

Pero lo sorprendente fue que, pese a ello, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta, fue incapaz de justificar 49.865,89 euros ejecutados de esa partida de “acciones de acompañamiento” u orientación laboral. Tras analizar el informe de la auditoria interna del SAE, la empresa ATD detectó el siguiente incumplimiento: “Falta de justificación de la adecuación de la imputación íntegra de determinados gastos de la acciones de acompañamiento, por importe de 49.865,89 euros”.

La auditoría externa no pudo certificar si esos gastos se ajustaron a su cometido, o por el contrario, el dinero fue usado para otros fines

De esta manera, la auditoría externa no pudo certificar si esos gastos que se presentaron como “acciones de acompañamiento al empleo de víctimas de violencia género” se ajustaron, en realidad, a dicho cometido, o por el contrario, el dinero fue usado para otros fines. Esto es todavía una incógnita, ya que la auditoría externa no indagó más en esta cuestión. “Las actuaciones administraciones necesarias hasta la finalización del expediente son posteriores al 4 de mayo de 2011, fecha de extinción de la Fundación y, por lo tanto, no son objeto de análisis en el presente informe”, sentenció la firma ATD.

El caso Faffe está siendo ahora mismo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el presunto manejo fraudulento de 50 millones de euros en ayudas a la formación. El exdirector general de la Fundación, Fernando Villén, ha reconocido en sede judicial haber gastado en prostíbulos 31.969 euros de una tarjeta de la Faffe dentro de su “actividad comercial”.

Otra irregularidad

Así mismo, el informe de ATD Auditores halló una segunda irregularidad en este expediente de los 25 millones: la “inexistencia de criterios seguidos por la Fundación en relación al fraccionamiento de las licitaciones realizadas mediante diferentes procedimientos y a la selección de los licitadores convocados a dichas licitaciones”.

La Faffe recurrió a entidades externas para la impartición de cursos de formación en cinco módulos (programación no homologada para personas ocupadas, desempleadas, colectivos en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género y tipo programación homologada). En total fueron 728 cursos para los que la Faffe ejecutó cerca de 20 millones de euros (de un presupuesto de 25 millones), según datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).