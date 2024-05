Arranca la semana en First Dates. El popular show de citas continúa en la parrilla televisiva española con el objetivo de ayudar a los solteros a encontrar el amor. Un reto al que ha querido sumarse Rosa, una comensal con muchas ganas de enamorarse tras muchas decepciones sentimentales.

La soltera de 64 años llegó al restaurante de Cuatro y lo hizo presentándose como una mujer con mucho ritmo y acostumbrada a las tecnologías. Aunque a lo largo de su vida ha sido víctima de varias infidelidades, no pierde la esperanza de encontrar al amor de su vida. Eso sí, tiene sus requisitos.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/JEK0TgRxfz — First Dates (@firstdates_tv) May 6, 2024

«Honesto, humilde, buena persona, que sea fiel… eso sí, con pelo», explicó. Fue entonces cuando llegó Fernando, su cita. Un candidato a conquistar el corazón de la soltera que puede que no haya cumplido con sus requisitos. «Tiene cuatro pelos marcados para allá», dijo Rosa al verlo.

El soltero es un hombre de 62 años al que le apasiona el deporte y que disfruta de las artes marciales y de las actividades al aire libre. Pero, poco le importó a Rosa este tipo de cualidades. Pues, sin lugar a duda, la atención de la participante estaba enfocada en otra cosa.

«La chaqueta que se la han prestado, la camisa que yo creo que también y el pantalón por debajo, con los calcetines que parecía que iba como los ‘Fofitos’… ¡madre mía!», comentó con desagrado a las cámaras del programa. Pero, Fernando, por su parte, sí estaba contento con la elección de su cita. «Su pelo me encanta, su mirada me ha gustado mucho», señaló él.

A pesar de la mala primera impresión que tuvo Rosa de Fernando, ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde la soltera se llevó una grata sorpresa al ver que compartía más cosas en común con su cita de las que pensaba. De hecho, los solteros coincidieron en su pasión por el baile, salir a correr y los paseos.

La reacción de Rosa al ver que su cita tiene poco pelo: «Tiene cuatro pelos marcados y unos calcetines que va como los ‘Fofitos» #FirstDates3M https://t.co/FixNevIVnP — First Dates (@firstdates_tv) May 4, 2024

Rosa en First Dates: «No tiene pinta ni de haber bailado ni de saber bailar»

«Hemos coincidido cien por cien en gustos», comentó Fernando emocionado. Pero, Rosa seguía desconfiando en que el soltero fuera un gran bailarín como decía ser. «No tiene pinta ni de haber bailado ni de saber bailar», destacó ella. Debido a ello, el comensal intentó demostrárselo en el reservado.

Pero, a pesar de los intentos de Fernando, Rosa decretó que sus movimientos eran muy «anticuados». Por ello, en la decisión final de First Dates, ella no tuvo dudas. Aunque el soltero confesó que le gustaría seguir conociéndola en un nuevo encuentro, ella no opinó lo mismo.