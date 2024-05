First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en la alternativa favorita de muchos solteros para encontrar el amor. El popular show de citas a ciegas de Cuatro continúa liderando el prime time del programa y, recientemente, los espectadores fueron testigos de una de las citas más desastrosas de la temporada.

Judith es una camarera de Tarragona (Cataluña) que aterrizó en el formato con el objetivo de encontrar a la mujer de su vida. Tiene tres hijos de dos relaciones pasadas, pero ahora tiene muy claro el tipo de persona que quiere a su lado. Un pasado amoroso que llamó la atención de Carlos Sobera, quien le preguntó por su orientación sexual.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates16M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/9iJu0AVy2m — First Dates (@firstdates_tv) May 16, 2024

La soltera le contó al presentador que siempre ha sido lesbiana. Pero, cuando le comunicó la noticia a su entorno familiar, la rechazaron. Debido a ello, se forzó durante años a querer tener una relación con un hombre, pero nunca funcionó. Fue entonces cuando llegó Beth, una comercial de Tarragona que se considera muy atractiva.

Sin embargo, Judith no opinó eso cuando vio a la mujer que sería su cita en First Dates. «Cuando ha entrado, he visto a mi tía de casi 70 años», criticó frente a las cámaras del formato. Pero, podría decirse que esta desastrosa primera impresión fue mutua. «Me ha parecido que no era mi tipo», declaró Beth.

La comercial no vio con buenos ojos el tipo de vestimenta que escogió su cita para la ocasión. «Yo no juzgo que una persona esté más gorda o más delgada, pero, si yo estuviese así, no vestiría así», comentó duramente. Unas palabras con las que hizo referencia al físico de Judith. Pero, si la velada ya había comenzado mal, peor fue lo que sucedió después.

Beth en First Dates: «Yo he pensado ‘¿Qué haces, subnormal?’…»

Ambas participantes se dirigieron a la mesa con el objetivo de tener más intimidad y conocerse mejor. De esta manera, la camarera le confesó que es cantautora, por lo que se animó a cantarle una canción a su cita. Un momento de ‘tierra trágame’ que sacó lo peor de Beth.

«Casi se me cae el cielo encima. Yo he pensado ‘¿Qué haces, subnormal? ¿No ves que estás haciendo el ridículo?», comentó la soltera frente a las cámaras. Unas criticas muy duras de las que no se arrepintió en ningún momento. Por su parte, Judith olvidó la letra de la canción y se vio obligada a volver a su mesa rápidamente. Pues, la vergüenza le quitó los ánimos.

Una soltera verbaliza en #FirstDates16M lo que piensa cuando ve el programa en su casa: “¿Qué estás haciendo? No ves que haces el ridículo”

https://t.co/C5ovxMX04K — First Dates (@firstdates_tv) May 16, 2024

Lejos de dejarlo ahí, Beth continuó criticando a su cita sin piedad. «Ella misma se habrá dado cuenta de que estaba haciendo el ridículo», comentó en privado. Eso sí, cuando su cita regresó a la mesa no tardó demasiado en decirle que no lo había hecho mal.

Al concluir la velada, las mentiras por ambas partes volvieron a reinar el momento. Tanto Beth como Judith manifestaron que se lo habían pasado genial y habían estado muy a gusto con la otra. Pero, no dudaron en darse un rotundo «no» a querer seguir conociéndose.