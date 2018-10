Dimite el portavoz de Anticorrupción de Podemos Cantabria

El portavoz de anticorrupción de Podemos en Cantabria, Daniel Ahumada, ha presentado su dimisión “irreversible” del cargo tras la renuncia del diputado regional José Ramón Blanco, que se produjo el lunes tras trascender un expediente que tiene abierto por supuesto acoso a compañeras de partido.

“Con la dimisión de José Ramón Blanco, que con Alberto Bolado llevaba toda la carga de trabajo parlamentaria relacionada con esta área, la continuidad de gran parte del trabajo se hace imposible”, explica Ahumada en un comunicado remitido al partido, al que ha tenido acceso Efe.

Ahumada fue consejero del Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) de Podemos con anteriores secretarios generales y asumió la responsabilidad en Anticorrupción, Justicia, Seguridad, Función Pública y Estatuto de Autonomía después de que Rosana Alonso llegara al liderazgo del partido y se decidiera abrir responsabilidades de área a personas ajenas al Consejo.

En su comunicado Ahumada se ha referido al trabajo realizado y ha destacado el esfuerzo para sacar adelante una comisión de investigación sobre el Servicio Cántabro de Salud a iniciativa de Podemos después de que la de Valdecilla “se quedara en un cajón” por razones que desconoce.

También ha aludido a las iniciativas de Podemos con la empresa regional Sodercan y a trabajos pendientes con Cantur -otra empresa pública del Gobierno cántabro- y la Consejería de Economía.

“Ya no tengo con quien desarrollar el trabajo, al no estar José Ramón de diputado no tengo con quien dar continuidad a ese trabajo”, ha dicho ante los medios Ahumada, al ser preguntado por su dimisión.