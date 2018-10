El Gobierno responde al órdago de Torra a Sánchez ofreciendo más diálogo

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha ofrecido al presidente catalán, Quim Torra, “diálogo” para superar la crisis con Cataluña.

“La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo”, ha dicho, en una comparecencia en La Moncloa. Celáa ha insistido en que “las salidas dialogadas son las únicas deseables en una sociedad europea, avanzada y democrática”.

El Ejecutivo responde con “diálogo” y “legalidad” al órdago del presidente catalán, Quim Torra, que advirtió este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para “un referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente”, el independentismo “no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso”.

Durante su intervención ante el pleno en el inicio del debate de política general en el Parlament, Torra ha dicho que “la paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Pedro Sánchez se ha acabado”, por lo que hoy enviará al jefe del Ejecutivo central una carta pidiéndole una reunión “lo antes posible” para “negociar” una propuesta de “autodeterminación”.

El Gobierno necesita del apoyo de los partidos independentistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. La pasada semana, en una entrevista con la agencia Reuters en Nueva York, Sánchez avisó al independentismo de que si prioriza el conflicto “nos iremos a elecciones”.

Celáa ha considerado que “en Cataluña sobran gestos y falta responsabilidad” y ha avisado de que “lo que está en juego es la convivencia”. “La propuesta que une es la convivencia, no la independencia”, ha aseverado.

En opinión de la portavoz, “el diálogo está teniendo sus frutos”, pese a las escenas violentas que estos últimos días se están viendo en Cataluña.

Pese a ello, el Gobierno no aplicará el 155 “mientras no existan razones evidentes para aplicarlo”, ha dicho Celáa, para quien “entre la quiebra de la legalidad y ese artículo 155 perpetuo que otros quieren imponer, hay un amplísimos terreno, que es donde está este Gobierno”.

La alusión iba referida a PP y Ciudadanos, a quienes ha invocado su apoyo al Gobierno “porque esta es una cuestión de Estado”.