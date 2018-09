El jefe de gabinete de Sánchez falseó su currículum: la George Washington dice que nunca estudió allí

Iván Redondo presumía de una especialización en "Dirección de campañas electorales"

Iván Redondo, el gurú político del presidente de Pedro Sánchez, no cursó en la Universidad George Washington la especialización en “Dirección en campañas electorales” de la que ha presumido en su currículum hasta su nombramiento como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Fundador de Redondo&Asociados, Iván Redondo (San Sebastián, 1981) llegó hace meses a Moncloa después de haberse convertido en uno de los consultores políticos de mayor éxito de España, tanto por su carrera profesional (de su mano llegó José Antonio Monago a la presidencia de la Junta de Extremadura, una región hasta entonces inaccesible para el PP) como por su presencia habitual en los medios de comunicación, donde ha colaborado como analista político.

En el currículum que durante años ha estado publicado en la web de Redondo&Asociados, se lee que su fundador es “Licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto, está especializado en Información Económica por la Universidad Complutense de Madrid y en Dirección de campañas electorales por la Universidad George Washington“.

Cuando el pasado 7 de junio Moncloa anunció su nombramiento como director del Gabinete de Pedro Sánchez, su formación académica se encogió de forma repentina: Redondo ya no estaba especializado en “Dirección de campañas electorales por la Universidad George Washington”.

En el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, la formación académica del gurú de Sánchez en Moncloa ha quedado reducida a la licenciatura en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto y a la especialización en Información Económica por la Universidad Complutense. Ni rastro de su paso por la norteamericana George Washington University (GWU).

No se trata de un error. Tampoco de un despiste. OKDIARIO ha comprobado no sólo que el jefe de Gabinete de Sánchez no cursó ninguna especialización en “Dirección de campañas electorales” en la GWU o un grado similar, sino que la universidad norteamericana no tiene constancia de que Iván Redondo pasara siquiera por sus aulas.

Ni rastro de Redondo en EEUU

Este periódico se ha puesto en contacto con la universidad norteamericana para saber, en primer lugar, si ofrecen o han ofrecido ese grado. Y, en segundo, y fundamentalmente, si Redondo obtuvo la especialización que lucía en su currículum antes de llegar a la Moncloa y que ahora ha desaparecido.

En conversación telefónica primero y después vía email, tras remitirnos a la página web donde se recogen los distintos programas que oferta esta universidad (entre los que no figura la especialización que recoge Redondo), la respuesta del Departamento de Relaciones con los Medios de la GWU a la pregunta de OKDIARIO ha sido nítida. “Hemos sido incapaces de encontrar ningún registro que confirme que Mr. Redondo recibió un título de la GWU”, ha asegurado su responsable de prensa, Jason Shevrin.

“Hemos sido incapaces de encontrar ningún registro que confirme que Mr. Redondo recibió un título”, asegura el responsable de prensa de la Universidad George Washington

Shevrin, quien además es especialista en Política, Economía y Relaciones Internacionales, confirma que no existe constancia oficial de que Redondo cursara ninguna de las modalidades que oferta la GWU: Masters, Certificados, Programas Duales de Grado y Semestrales, Seminarios o Cursos. Es decir, la “Especialización en Dirección de campañas electorales por la universidad George Washington” que lucía el Redondo en su currículum antes de llegar a la Moncloa y que después ha desaparecido, no existe.

En una nueva comunicación, y para despejar cualquier asomo de duda, este periódico planteó a la GWU incluso la hipótesis de que Redondo hubiera podido asistir a alguna clase o seminario de modo puntual y sin matricularse. La respuesta de la universidad americana fue una nueva negativa, en un segundo correo electrónico y en similares términos: “En ocasiones los estudiantes asisten a clases sin completar su programa, pero sobre el señor Redondo no tengo ninguna información que confirme que recibiera un título”.

De esta forma, la Universidad de George Washington corroboraba una vez más que la supuesta especialidad en campañas electorales por este centro académico que esgrimía Redondo no era más que una especialización ‘fake’ con la que adornó su historial profesional hasta que Sánchez le eligió como su jefe de Gabinete.