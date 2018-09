Turnitin certifica que Moncloa minitió: Sánchez fusiló o plagió 52 páginas y no las 42 que decían

Si PlagScan sacaba este martes los colores a Moncloa por mentir con el porcentaje de contenido copiado de la tesis de Pedro Sánchez, ahora es directamente Turnitin. Y no porque la compañía propietaria de este software haya emitido otro comunicado, sino porque OKDIARIO ha realizado el mismo examen que teóricamente llevó a cabo La Moncloa y la realidad es que el porcentaje de contenido copiado no es del 13% sino del 16%. Es decir, que quitando la bibliografía, no es de 42 páginas fusiladas, sino de 52. Y lo es, pese a haber aplicado los filtros lógicos y obvios en toda tesis doctoral.

La diferencia estriba en una cuestión muy básica sobre la que este diario alertó desde el primer momento pero que Moncloa no quiso tener en cuenta para manipular el resultado del supuesto examen anti plagio de la tesis: que el Gobierno no ha querido tener en cuenta los informes oficiales plagiados por Pedro Sánchez y que procedían en su gran mayoría del Ministerio de Industria.

OKDIARIO ha demostrado que hasta 44 fuentes documentales fusiladas en la tesis procedieron del departamento que comandaba Miguel Sebastián durante la mayor parte del tiempo en el que el ahora presidente del Gobierno preparaba su doctorado. El jefe de Gabinete de Sebastián era Carlos Ocaña. Y Ocaña, de hecho, fue el principal ‘negro’ del trabajo de Sánchez, cuestión que ha quedado más que acreditada porque meses después de presentar la tesis, Sánchez y Ocaña firmaron un libro calcado en un 70% de la tesis y donde, sin ningún tipo de rubor, ambos se presentaron como “coautores”. Porque lo cierto es que el trabajo era principalmente de Ocaña, que a lo sumo Sánchez colaboró como coautor, y que lo que es evidente es que en ningún caso fue un trabajo individual y original de ahora presidente, tal y como se exige legalmente en las tesis de todo el resto de ciudadanos españoles.

OKDIARIO ha realizado la prueba de Turnitin excluyendo las citas para evitar la saturación, excluyendo el resto de copias de la tesis fake de Sánchez que ya están colgadas en Internet y eludiendo las referencias de los medios de comunicación a la tesis. Cualquier otra fuente de posible similitud dudosa ha sido igualmente eliminada. Y, pese a ello, y tal y como se puede comprobar en el informe que está en poder de este diario, el porcentaje de similitud o copia no es del 13%, como afirmó el Gobierno en su defensa a ultranza del presidente, sino del 16%.

La diferencia puede no parecer excesiva de no ser por una muy grave cuestión. Y es que lo que ha hecho subir la cifra son los informes plagiados descubiertos por OKDIARIO. Informes que fueron incluidos sin entrecomillar, sin separar su contenido de la investigación supuestamente original y elaborada teóricamente por Sánchez y, en algunos casos —como el artículo publicado previamente a la tesis por Juan Padilla y Pedro Sánchez— sin ni tan siquiera citar la fuente. Es decir, que al menos una parte de esos informes fueron plagio a todas luces.

Y como han señalado infinidad de expertos, entre ellos el consejero madrileño de Educación, Rafael Van Grieken, la más mínima existencia de plagio tumba la tesis.

Manipulación del Gobierno

El Gobierno manipuló una cuestión más. Como se puede comprobar, Turnitin no da porcentajes de plagio, sino de “similitud” o “coincidencia”.

Moncloa contestó con ese dato a la acusación de plagio. Pero lo cierto es que el dato no refleja el plagio, ni hay porcentajes admisibles de plagio: los hay de similitud. Y los hay, precisamente porque la similitud no tiene que ser obligatoriamente plagio. Porque si hay plagio, por mínimo que sea, la tesis debe quedar suspendida.

La Moncloa usó, de este modo, Turnitin para frenar la crítica al presidente. El comunicado del Gobierno se emitió el pasado viernes, en una sola página y sin aportar detalles. Y se dijo textualmente que la tesis del presidente “supera ampliamente los softwares de coincidencias”, porque “sólo” tenía un 13% de similitud de contenido.

La realidad es que Turnitin, como prueba el documento en poder de OKDIARIO, no da nunca un dato aislado: emite un completo informe detallando de dónde sale cada una de las coincidencias. Y lo hace con el objetivo, precisamente, de que los profesores pueden comprobar si se ha plagiado, si se han fusilado partes decisivas, o no.

OKDIARIO ha comprobado que Turnitin no emite un dato aislado, sino que ofrece un informe detallando cada coincidencia

Y ese extenso informe nunca fue entregado a la prensa por el Gobierno.

Ese informe es el que revela precisamente que las pruebas acreditadas de plagio no se incluyeron en el examen a la tesis. Porque esos documentos adicionales no eran académicos y deben ser introducidos manualmente por el profesor que somete una tesis a comprobación de Turnitin. En este caso, los ‘profesores’ —Moncloa— prefirieron difamar a la prensa y manipular la medición.

El responsable de Turnitin en España, Lluis Val, ya explicó que no le constaba que “La Moncloa tenga una licencia”. Val no quiso ir más allá, pero sí señaló en Onda Cero que “sin haber visto el documento” no podía analizar más.

La firma alemana PlagScan, por su parte, si ha ido más allá este pasado martes. Y ha emitido un comunicado en el que acusa a Moncloa de manipular el test de coincidencias que aplicó a la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo informó el pasado viernes de que la tesis de Sánchez había tenido un resultado de coincidencias de un 0,96% con documentos ya publicados, negando así que hubiera plagio. Sin embargo, PlagScan ha elevado esas coincidencias a un 21%.

OKDIARIO viene publicando desde la pasada semana muestras evidentes de plagio. El comunicado firmado desde Colonia (Alemania) por el director ejecutivo de PlagScan, Markus Goldbach, dice lo siguiente: “Moncloa usó PlagScan como una de las herramientas de detección de plagio y dio un resultado del 0,96% de plagio de la tesis doctoral de Sánchez. Después de aplicar el software internamente, utilizando la configuración predeterminada y sin filtros, PlagSacan no puede confirmar este porcentaje. Un escaneo inicial reveló el 21% de duplicidad del contenido”, señala la nota.