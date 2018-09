Los Mossos se limitarán a “observar sin actuar” si los CDR ocupan ayuntamientos tras la Diada

Los agentes reciben indicaciones para no intervenir contra los CDR y otros violentos independentistas

Los comisarios y jefes de Mossos están transmitiendo a sus agentes la orden de actuación ante posibles incidentes de orden público provocados por los CDR con motivo de la Diada y hasta el próximo 1-O: la consigna es “ser meros espectadores”.

Fuentes internas de la policía catalana revelan que están recibiendo las mismas indicaciones que se recibieron por parte de sus mandos desde el 1 de octubre de 2017 y que siguieron hasta desembocar en el intento de golpe de Estado del 27-O. Órdenes que se transmiten en las sesiones informativas (briefings) de cada Area Básica Policial, y de forma verbal: nunca escrita. Se trata de que hagan lo que hagan los independentistas, en sus movilizaciones no actuar, no impedir y solamente notificar a través de las emisoras de radio lo que se vaya viendo desde cada unidad.

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) están organizando concentraciones de ocupación en ayuntamientos e instituciones de toda Cataluña. Ante ese supuesto, la cúpula de Mossos está informando a sus agentes que es una cuestión de gestión de competencias municipales y que queda derivado cualquier tipo de intervención en la Policía Local. “Si acceden a los ayuntamientos y optan por permanecer, serán ellos los que tengan que actuar“. Algo que parece complicado les ordenen alcaldes y corporaciones gobernadas por el independentismo y la desobediencia a la ley es algo habitual.

“Si entran y se quieren quedar dentro no van a ser expulsados, ni por la Guardia Urbana o la policía del municipio. Pero muchísimo menos por nosotros porque sólo podríamos entrar si lo requiriera la alcaldía de turno”, explican fuentes policiales a OKDIARIO. “Y eso no va a suceder porque nos sugieren que ya está hablado, y que no vamos a intervenir para nada“, indican .

Observar y dejar hacer

Estas células de coacción callejera pretenden llevar sus proclamas separatistas a las puertas de edificios públicos, incluso por medio de acampadas. Unos campamentos que mantendrían hasta el próximo 1 de octubre, día en que se conmemora el primer aniversario del referéndum ilegal y que dio paso al golpe de Estado.

Para ese supuesto, como en otros que se desarrollen en la vía pública también se han impartido directrices”En caso de daños al mobiliario urbano, pintadas, pegada de cartelería o colocación de pancartas la orden es “dejarles hacer, sólo observar y ni tan siquiera proceder a la identificación”, señalan miembros de Mossos.

Además de estas ocupaciones y acampadas de protesta, los independentistas ultiman cortar carreteras como la autopista AP-7 y comenzando este mismo domingo, coincidiendo con la manifestación constitucionalista que se celebrará en Barcelona para “recuperar la dignidad del pueblo español”.