El presentador ‘estrella’ de la Televisión Española de Pedro Sánchez, Xabier Fortes, ha entrevistado este miércoles en ‘Los Desayunos’ al secretario general del PP, Teodoro García Egea, que no ha perdido ocasión de recordarle que no por cambiar de manos la radio-televisión pública ha dejado de tener problemas, en plena purga de colaboradores no del gusto del presidente del Gobierno y su socio preferente, Pablo Iglesias.

Estos meses atrás, antes de que Rosa María Mateo se hiciera cargo del ente como administradora única provisional, los distintos líderes de izquierda acudían a los programas con un lazo naranja en la solapa y apoyaban cada ‘viernes negro’ de los trabajadores, algo que han dejado de hacer pese a un radical cambio de parrilla y caras en apenas unos días y en espacios por lo general con unas cifras de audiencia muy buenas.

Como el tema, naturalmente, no ha tenido hueco en la entrevista, García Egea ha dedicado los últimos segundos de despedida a recordar que a algunos “se les ha perdido el lazo” pese a los bochornosos días que vive la empresa pública, en la que parecen haberse resuelto todos los males para quienes clamaban contra la supuesta manipulación y falta de pluralidad de la anterior etapa. Así ha sido el momento:

“Me gustaría decirle cuando venga Pablo Iglesias o Pedro Sánchez si pueden traer los lazos que traían antes pidiendo la objetividad del medio, ahora se les escucha poco, se les ha perdido el lazo”.

Dos de los ‘cabecillas’ de ese movimiento pro lazos naranjas y camisetas negras han recogido ya su recompensa: uno, el propio Fortes, presentador de ‘Los Desayunos’ y de un programa posterior de mediodía, ‘Más Desayunos’; y la segunda, Begoña Alegría, ahora directora de Informativos de TVE.

Fortes, que no esperaba la queja de García Egea, apenas ha acertado a decir que “lleva tres días” y rápidamente le ha estrechado la mano para dar por concluida la emisión. Minutos antes, el periodista ha dejado de lado la actualidad para disculparse por hablar este martes de España y Cataluña como “dos países”, no sin sentirse molesto con quienes, caso de OKDIARIO, se hicieron eco de aquello.