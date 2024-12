Un camión sale sigilosamente a las calles de Coslada desde la sede de madrileña de Man, una circunstancia que no debería llamar la atención, pues en la empresa se fabrican camiones y autobuses, sólo que esta vez se trata de un vehículo de gran tonelaje con la especial circunstancia de que es eléctrico.

La experiencia de subir a la cabina de un camión supone la sensación de estar dominando el asfalto, con poderío, pero, el montar en el nuevo eTGX de la compañía Man, da otro aliciente más: el estar sintiendo de primera mano el futuro del transporte por carretera, viendo circular de forma palpable el cambio de concepto en la movilidad sostenible.

No sólo se trata de la apuesta física por un producto industrial encaminado a la descarbonización, este cambio también apunta a una nueva forma de entender la electromovilidad de la mano del fabricante perteneciente al multinacional grupo Traton.

En la cabina del eTGX

Alfonso es el experimentado guía que me lleva en el camión eléctrico por las calles de Coslada, un conductor que ha visto pasar durante muchos años modelos de todo tipo y, ahora, nos lleva en la amplia cabina de un modelo preserie que ya rueda en Alemania y que en España ya tiene pedidos para 2025.

Desde el amplísimo habitáculo se dominan todos los ángulos de un camión, que maniobra con un interminable trailer, controlándolos desde diferentes cámaras, incluidas las que hacen de retrovisores y que proyectan todo lo que captan en dos monitores en el interior de la cabina.

Antes de salir, me pongo al volante, en el puesto de mando, y Alfonso me cuenta todos los detalles de seguridad, las cuatro marchas que presenta el camión, los distintos modos de conducción adaptada a cada situación, las cámaras que controlan el entorno…

Silencioso y poderoso

Me permite arrancarlo, bueno, más que arrancarlo, que ya parece un concepto ligado a la combustión, me deja activarlo y dejarlo listo para dar una vuelta. No hay ruido, no se notan vibraciones ni en el interior ni en el exterior y sentimos la potencia de su motor eléctrico.

Sin ruido, sin vibraciones, una circunstancia que, según me cuentan también supone un factor de menor desgaste para el conductor, añadiendo confortabilidad a una dura profesión que discurre sobre el asfalto.

Pero no es que estemos solamente ante un camión eléctrico, nos encontramos ante un cambio de concepto en la forma de conducir, de gestionar la actividad del transporte y de fabricar vehículos.

Cero emisiones

Desde Man Truck & Bus Iberia nos recuerdan que «el sector del transporte de mercancías por carretera en Europa está inmerso en una profunda transformación con el horizonte puesto en 2050, cuando debe ser neutro en emisiones de CO₂».

Y, dentro de ese ecosistema, los fabricantes de camiones continúan dando importantes pasos, dado que apenas el 3% de las emisiones se generan en la fase de producción y en la cadena de suministro, siendo el 97% restante procedente de los vehículos en carretera.

Experiencia positiva del bus eléctrico

Con la experiencia en la electrificación de las líneas de autobuses, en España circulan 200 unidades de la marca, el camino por el cambio de modelo cero emisiones es más que evidente.

En este sector del transporte público urbano, nos transmiten desde Man, que los autobuses eléctricos han demostrado que son más rentables que los diésel con un TCO (Coste Total de la Propiedad) exponencial, «con menos ruido en las ciudades y con un consumo real más óptimo de lo esperado».

Con este escenario de resultados reales en los buses, el transporte de gran tonelaje con un camión eléctrico se antoja como muy favorable para acometer cambios y atreverse a liderar la transformación del sector.

Autonomía y versatilidad

Y todo esto ya es una realidad con el eTGX con unas características que abarcan soluciones muy distintas y configuraciones para atender actividades de todo tipo.

Con una autonomía de 500 kilómetros (en función de distintas variables), la cabeza tractora puede contar con baterías que se pueden combinar en módulos de tres, cuatro, cinco o seis y colocar en diversas posiciones.

Con sus 333, 449 o 544 CV eléctricos opcionales, la marca ofrece hasta siete configuraciones de modelos ofreciendo una máxima flexibilidad para muchos tipos de servicios. Man también presenta una nueva disposición de las baterías que incluye una séptima batería de alto voltaje para el chasis del eTGX 6×2 y la posibilidad de recarga con CCS o MCS.

Hasta 650 km de autonomía

Dependiendo del estilo de conducción, con siete baterías y una capacidad de 623 kWh (560 kWh útiles), la autonomía aumenta hasta 650 kilómetros sin necesidad de recarga en un camión rígido con cajas intercambiables. La potencia adicional de la batería se puede aprovechar para el funcionamiento de unidades auxiliares, por ejemplo, con la instalación de la séptima batería.

Desde la compañía se afirma que el TGX y el eTGS se están preparando para el futuro estándar de carga de megavatios MCS (Megawatt Charging System) con una potencia de recarga de 1.000 kW o más. Esto permitirá la recarga durante los descansos del conductor en rutas de larga distancia.

Hito para la marca

La apuesta por estos camiones eléctricos es calificada por la compañía como «un hito para Man», diseñando un vehículo desde cero y presentando un rendimiento energético de un remarcable 75% desde la producción a la carretera. Como contraposición, y para comparar, un camión de combustión presenta un rendimiento del 15%.

Con todo ello, el objetivo del fabricante es conseguir que los vehículos eléctricos representen la mitad de las ventas de camiones en 2030.

En el horizonte se vislumbra un futuro emocionante con desafíos como un marco regulatorio complejo con la reducción de emisiones, la regulación de baterías y la prevención contra el jaqueo.

Entre los retos está el buscar la rentabilidad máxima por kilómetro, el conseguir un despliegue de las infraestructuras de recarga para este tipo de movilidad eléctrica para alcanzar un crecimiento exponencial con una movilidad cero emisiones.

Montados en el futuro

Volvemos a la cabina del camión eléctrico, que se desliza suavemente por las vías del polígono de Coslada con Alfonso a los mandos, un profesional perteneciente a la escuela de conductores de la casa. Mantenemos una conversación que deja el convencimiento de un profesional, con mucho asfalto a sus espaldas, de que estamos montados en el futuro.

Hablamos de la falta de conductores profesionales, se necesitan miles de ellos para cubrir la actividad de una profesión que envejece… Le pregunto a Alfonso si con la llegada del camión eléctrico podrían llegar más conductores, más juventud al gremio, y su respuesta es que sí, que supone un atractivo más para revitalizar la profesión.

Mientras conduce se le ve seguro afirmando que el concepto de movilidad en el transporte ha cambiado, en la forma de conducir para la regeneración de las baterías, el aprovechamiento de las paradas de oportunidad para las recargas o la previa planificación de los viajes.

Triple A

Se traspasan fronteras, se cambian modelos de negocio y es lo que desde Man Truck & Bus se pretende, acompañando a los clientes y a los que van a utilizar los camiones para adentrarse en este nuevo ecosistema de electromovilidad.

En concreto, la marca se encarga del análisis y asesoramiento de cada caso para conocer la viabilidad y los tiempos que requiere un negocio para dar el paso a la electromovilidad, además de acompañar en el cambio teniendo en cuenta diversas variables, algunas sobre el terreno como el tipo de ruta habitual, la carga, la climatología donde suele circular, etc.

Y todo gira en torno al compromiso que concretan desde la compañía como la Triple A: «Analizar la situación del cliente, Asesorarle -apto o no para pasar a electromovilidad- y Acompañarle en el cambio».

Rentabilidad en la inversión

Y también todo está en función de cómo se modulen los parámetros TCO para un camión eléctrico para que todo sea rentable y se pueda sacar partido a la productividad con los estrechos márgenes que da el transporte. Estos parámetros, según Man, se encuadran en el coste de la energía, las inversiones y las subvenciones, los impuestos de circulación el rendimiento y la eficiencia por kilómetro.

Las infraestructuras, la red de recarga, también deberá acompañar al transporte de mercancías, un esfuerzo en el que la marca está centrado desplegando un plan en el que se quiere llegar hasta los 50.000 puntos en 2030 por toda Europa (30.000 MCS y 20.000 CCS).

Fabricación de baterías

Un despliegue que va acompañado de la fabricación de baterías en la planta de Núremberg destinada a la producción en serie de baterías para camiones y autobuses completamente eléctricos donde también se repararán, se les dará una segunda vida o se reciclarán recuperando el 90% del litio. Desde Man aseguran que la vida útil de una batería en una tractora con un uso intensivo está en torno a los 13 años.

En palabras de Stéphane de Creisquer, director general de MAN Truck & Bus Iberia, «la electromovilidad en el transporte de mercancías por carretera es una realidad. Los fabricantes hemos hecho los deberes. Para que el proceso de descarbonización avance a la velocidad adecuada se requieren dos pilares fundamentales: que la implementación de la infraestructura de recarga bien dimensionada se acelere, los camiones necesitan mayor espacio físico y mayores potencias de recarga. Y un plan potente y sencillo de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos de batería».