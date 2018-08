Sánchez dice ahora que su Gobierno es “partidario de abolir la prostitución”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el registro de la Organización de Trabajadoras Sexuales en la Dirección General de Trabajo fue “un mero acto administrativo que no contenía errores de forma pero sí de fondo”. Además, ha recalcado en su cuenta de Twitter que el suyo es un Ejecutivo “feminista” y “partidario de la abolición de la prostitución”.

Todo después de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, haya salido este jueves a revocar su propia decisión de dar autorización a una Organización de Trabajadoras Sexuales alegando que le habían “metido un gol por la escuadra”. Sánchez ha recordado que el Ministerio ya ha iniciado el trámite de impugnación de ese ‘sindicato de prostitutas’.

“La prostitución no es legal en España y este #Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita”, ha remarcado el jefe del Ejecutivo.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha iniciado ya el trámite de impugnación de la “Organización de Trabajadoras Sexuales”. La prostitución no es legal en España y este #Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita. pic.twitter.com/qIJbd5fZnE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 30, 2018

El Ministerio de Trabajo ha iniciado ya el trámite de impugnación del registro de los estatutos de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) por “cuestiones de fondo” y ha puesto toda la documentación del expediente de registro en manos de la Abogacía General del Estado.

En un comunicado, Trabajo recuerda que la prostitución no es legal en España y subraya que el Gobierno “no puede admitir que, bajo el subterfugio de sindicato de trabajadores y trabajadoras del sexo, se dé cabida a la prostitución”.

En declaraciones a la prensa tras comparecer en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado que para ella ha sido “una sorpresa” conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) y que preguntará a la persona encargada de dicho expediente por qué no se le informó de su tramitación.

“Me han colado un gol por la escuadra”, “lo desconocía por completo”, “no pueden imaginar ustedes los sentimientos que tengo en este momento”, “el disgusto que me pillé ayer cuando me enteré es uno de los más gordos que me he pillado a lo largo de mi vida profesional y política y llevo ya un cierto rodaje”, ha confesado Valerio.