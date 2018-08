La mujer de Sánchez dirige másters en la Complutense pese a tener menos titulación que sus alumnos

La mujer de Pedro Sánchez dirige másters en la Universidad Complutense pese a tener menos titulación que sus alumnos. Begoña Gómez carece de cualquier titulación universitaria oficial, pese a lo que ha sido contratada por la Complutense. Pero, pese a ello, sus alumnos están obligados a contar con una licenciatura que avale oficialmente su formación como universitarios. Se ha llegado, de este modo, al absurdo de que la directora del máster tiene menos formación que cualquiera de los alumnos que pagan por recibir el mencionado máster.

Las reglas de la Universidad Complutense sobre los títulos propios —a las que ha tenido acceso OKDIARIO [léalas aquí]— recogen con claridad este punto. De ese modo, esas normas señalan que para ser admitido como alumno en el máster, “será necesario estar en posesión de un Título Universitario Oficial Español u otro expedido por una Institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior, que faculten en el país expedidor del Título, para el acceso a enseñanzas de Máster”.

A lo sumo, se exige que “los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus Títulos, previa Autorización de la Universidad, una vez comprobado que los mismos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes Títulos Universitarios Oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del Título para el acceso a enseñanzas de Posgrado”, puedan matricularse. Pero ese requisito tampoco lo cumple la mujer del presidente del Gobierno.

Una última vía permite que “mediante la acreditación de una notable experiencia profesional en el campo de actividades propias del curso que será valorada por la Comisión de Títulos Propios y siempre que la titulación presentada sea como mínimo la de Acceso a la Universidad, previa Autorización de la Universidad Complutense”, se pueda entrar como alumno del máster. De nuevo, el problema de la esposa de Pedro Sánchez es que tampoco cumple este requisito.

Es más, en el caso de los alumnos, la normativa de la Complutense determina que incluso se pueden elevar esos requisitos para los aspirantes a recibir la formación: “En cualquier caso, el Plan de Estudios del Título Propio podrá exigir la acreditación de un nivel de formación específico adecuado en el ámbito del Título y necesario para su normal desarrollo, que será verificado por el Director”. Y resulta que en el caso del máster de la mujer de Sánchez, es la propia directora la que no cumple los requisitos que sí cumplen los alumnos.

Hay que recordar que, tal y como ha adelantado OKDIARIO, la Complutense contrató a la mujer de Pedro Sánchez como profesora pese a carecer de título oficial. La universidad madrileña encontró la mecánica de sortear los escollos legales para poder contar con Begoña Gómez: colocarla al frente de másters no oficiales, de forma que pudiese esquivar los requisitos obligatorios de otras plazas de profesor de esa misma universidad —que sí exigen titulación oficial—.

La universidad ha contratado a Begoña Gómez al frente del máster no oficial en Fundraising —captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro—. Una titulación que no es en absoluto bandera de la universidad, que pasa más bien desapercibida y cuya gestión se desarrolla desde un centro de la Complutense con cierta autonomía y dirección propia: el Centro Superior de Estudios de Gestión. La dirección de este centro, además, corre a cargo de Paloma Román Marugán, profesora de Pablo Iglesias y presidenta del tribunal de la tesis doctoral del líder de Podemos.

De este modo, la entidad encargada de la supervisión de los títulos oficiales —la Aneca— no tiene nada que decir porque al no ser un título oficial no lo controla.

El posgrado que imparte allí la mujer de Sánchez es el Máster Propio en Dirección en Fundraising en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. Según la documentación del profesorado que ha comprobado OKDIARIO, Begoña Gómez figura como codirectora y como profesora en ese título no oficial. Ella es presentada en la documentación del máster como “experta en el Tercer Sector”.