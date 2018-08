El Vaticano recomienda a la Iglesia un perfil bajo en la polémica sobre la exhumación de Franco

Los monjes del Valle de los Caídos sobre la polémica exhumación de Franco: “Aquí estamos para orar”

Fuentes próximas al Vaticano, consultadas por OKDIARIO, insisten en que la “Santa Sede entiende que lo más adecuado es que la Iglesia española siga manteniendo un perfil bajo” en lo relativo a la exhumación de los restos de Franco -anunciada por Pedro Sánchez tras su llegada a Moncloa- al menos hasta que no les corresponda actuar.

Roma insiste en su postura neutral sobre la polémica del Valle de los Caídos y espera que no sea necesaria su intervención en una cuestión sobre la que el Papa Francisco ha evitado pronunciarse.

Las mismas fuentes confirman a OKDIARIO que lo habitual es que “los Pontífices no se posicionen sobre decisiones políticas” de ningún tipo y por lo tanto lo ordinario es que desde Roma no se haya querido manifestar una posición institucional al respecto.

El único pronunciamiento existente, hasta la fecha, de Monseñor Osoro fue catégorico y revelador porque “cuando dijo inequívocamente que si la oposición de la familia se mantenía no permitiría la entrada en la Basílica, no lo dijo a la ligera y sí hablando como Cardenal de Roma, no como Arzobispo de Madrid”.

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos depende, en un primer momento, del acuerdo vigente entre el Gobierno y la familia del dictador pero -ante el conflicto surgido con los herederos tras su negativa rotunda a dicha propuesta- la potestad para autorizar el acceso a la Basílica quedaría a expensas de la intervención y mediación de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos y, en todo caso, al cumplimiento de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de Roma, según el orden jerárquico normativo vigente.

La Abadía del Valle de los Caídos no tiene abad desde 2014 -tras la renuncia del padre Anselmo Álvarez por motivos de salud- y en la actualidad se encuentra bajo la dirección del prior Cantera, conocido por su orientación purista y rigurosa dentro de la Iglesia católica.

El interés suscitado por el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco, ha llevado hace unos días a los monjes del Valle de los Caídos a recordar que la Abadía “y el conjunto” del Valle es un “lugar sagrado” que “está reservado a la oración, el culto y el recogimiento”, como recordaba la propia Orden benedictina en el comunicado emitido hace unos días al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la nota, la comunidad benedictina aprovechaba además la ocasión para desmentir cualquier tipo de declaración reciente en relación con la polémica propuesta de exhumación de los restos de Franco.