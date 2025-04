Qué quiere decir que tu perro te chupe la mano cuando le acaricias: esto es lo que dicen los veterinarios

Quienes compartimos la vida con un perro sabemos que cada uno de sus gestos tiene un significado. No necesitan hablar para expresar lo que sienten: su cuerpo y sus movimientos son herramientas muy efectivas para comunicarse con nosotros. Entre esos gestos, uno de los más comunes, y también de los más tiernos, es cuando nos lamen la mano mientras los acariciamos. Aunque a simple vista parezca una simple muestra de afecto, lo cierto es que esta conducta puede tener muchas lecturas distintas.

Para entender por qué tu perro reacciona así, es importante observar el contexto, su estado emocional y, sobre todo, comprender cómo funciona su lenguaje. Lamer es algo que aprenden desde los primeros minutos de vida, y que conservan durante toda la vida como forma de expresar distintas emociones. ¿Qué quieren decirnos exactamente con ese lametón? Es interesante conocer los principales motivos que pueden estar detrás de esta conducta canina tan habitual como fascinante.

¿Qué significa realmente que tu perro te lama?

Aunque muchas personas interpretan este gesto como una especie de «beso», en el mundo de los perros el lamido es un comportamiento multifacético que va más allá del simple cariño. Puede tener un sentido instintivo, emocional o incluso práctico.

Desde que nacen, los perros están familiarizados con el acto de lamer. Su madre los limpia con la lengua para estimular la circulación, eliminar impurezas y reconfortarlos. Este primer contacto es tan poderoso que queda grabado en su memoria como un acto de consuelo. Por eso, no es raro que repitan esa conducta con sus dueños como una forma de sentirse seguros. Además, entre perros, lamer es una señal de sumisión y reconocimiento jerárquico. Si tu perro te lame cuando lo acaricias, puede estar diciéndote de manera instintiva: «Te respeto».

Si bien tendemos a humanizar muchos comportamientos caninos, lamer no es un beso en el sentido humano. Pero sí es una de sus formas más intensas de expresar apego. Al hacerlo, tu perro está reforzando el vínculo contigo, del mismo modo que lo haría con otro miembro de su grupo. Además, cuando un perro lame a su dueño durante una caricia, puede estar devolviendo el gesto afectuoso.

Aunque pueda sonar extraño, a muchos perros les gusta el sabor salado del sudor humano. Si has estado haciendo ejercicio o estás algo acalorado, es probable que notes más lametones de lo habitual. En este caso, tu perro no está haciendo un acto simbólico ni emocional: simplemente está disfrutando del gusto que dejas en tu piel. También ocurre que ciertas cremas o lociones corporales pueden atraer a tu mascota por su aroma o sabor.

No es ningún secreto que los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado y, aunque a veces olvidamos este detalle, también exploran el mundo a través del gusto. Si estás comiendo o acabas de manipular alimentos, es muy posible que tu perro lo detecte y se sienta atraído por el aroma. Lamerte la mano en ese momento puede ser su manera de pedir un bocado. Este comportamiento se intensifica cuando tu perro te mira fijamente, se relame varias veces y no aparta la vista de tu comida. En esos casos, no lo dudes: tiene hambre o simplemente antojo.

Los perros son muy inteligentes, y si descubren que lamerte provoca una reacción (ya sea una caricia, una palabra o una mirada), es probable que lo repitan para mantener tu atención. En especial, si están acostumbrados a recibir mimos, premios o juegos después de hacerlo.

Aunque asociamos el lamido a emociones positivas, también puede ser un síntoma de ansiedad. Algunos perros recurren al lamido ya como una vía para calmarse. Si notas que tu mascota lame de forma insistente, sin parar, y lo hace con una actitud tensa o temerosa, es momento de prestar atención. Este tipo de comportamiento puede ser una señal de que se siente inseguro o está atravesando una situación que le genera incomodidad.

En general, que tu perro te lama de vez en cuando no es motivo de alarma. Forma parte de su manera natural de comunicarse. Sin embargo, cuando este comportamiento se vuelve excesivo o compulsivo, sí conviene investigar un poco más a fondo. Algunos perros desarrollan conductas repetitivas como una forma de lidiar con el aburrimiento, el estrés o incluso trastornos obsesivo-compulsivos. Si notas que lame constantemente sus patas, superficies del hogar o a ti sin parar, deberías consultarlo con el veterinario.

Si tu perro te lame con insistencia y esto comienza a incomodarte, es esencial actuar con empatía. No olvides que ese comportamiento nace de una intención positiva, ya sea por afecto, costumbre o necesidad. En lugar de corregirlo con dureza, opta por redirigir su energía hacia juguetes, ejercicios o caricias alternativas. Establece límites de manera firme pero suave, premiando cuando deje de hacerlo.

En definitiva, el lamido puede tener muchas interpretaciones, y entender su origen es clave para una convivencia armoniosa.