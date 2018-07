El actual presidente de la Fundación Francisco Franco, el general de división Juan Chicharro Ortega, fue ayudante de Campo del rey Juan Carlos y se encuentra en la reserva desde 2010. Profundamente crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que califica de “provocador”, cree que los gestos del Ejecutivo socialista y la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica -aprobada bajo el mandato de su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero- buscan “borrar todo vestigio de la España Nacional”.

Chicharro habla con OKDIARIO de la polémica que envuelve el Valle de los Caídos tras la llegada de Sánchez y las informaciones más comentadas de sus propósitos con el mausoleo: exhumación de los restos del dictador, ilegalización de la Fundación que preside y las sorprendentes imágenes del pasado fin de semana en las que varios miles de nostálgicos acudieron a un evento religioso y aclamaron al bisnieto más mediático de Franco, Luis Alfonso de Borbón:

PREGUNTA: ¿Usted ha llamado provocador al Sr. Sánchez?

RESPUESTA: Le he llamado provocador porque no sé muy bien qué pretende con todo esto. A mí me da la sensación de que es un aventajado discípulo del escritor izquierdista estadounidense Noam Chomsky que decía que cuando un Gobierno no sabe muy bien lo que hacer, desvía la atención del pueblo hacia asuntos marginales. Se ha lanzado a un jardín sin flores con el tema de la exhumación y ahora se han dado cuenta de lo complejo que es. Lo llamo profanación porque de acuerdo a la ley actual es imposible que se produzca la exhumación.

P: Pues este martes insistía desde la tribuna del Congreso. Se mantiene en su postura y dice que será en breve…

R: El Sr. Sánchez debería leerse al partido socialista de Felipe González cuando decía que un Gobierno ecuánime nunca puede renunciar a la historia de su pueblo y menos aún desde posiciones de mezquindad o de rencor. Sánchez ha roto con su propio partido y nos quiere llevar a una ingeniería política que anula la Transición. Sus socios de investidura le exigen -basta leer la Ley de Memoria Democrática presentada por Podemos e Izquierda Unida- volar la cruz del Valle de los Caídos, eso es en definitiva lo que quieren. Cuando hablan de resignificar el Valle -que es un mausoleo cristiano de víctimas de los dos bandos- ¿es que lo van a convertir en una especie de parque temático tipo Disneyworld? No vamos a pasar por ahí. Nos vamos a defender y estamos preparados para hacerlo.

“Sánchez pretende una profanación porque de acuerdo a la ley actual es imposible que se produzca la exhumación de Franco”

P: El panorama jurídico es complejo para el actual Gobierno ¿cómo están las cosas y qué pretenden hacer al respecto?

R: Se lo voy a responder en términos militares, porque yo soy militar: nosotros planeamos nuestras maniobras ante las hipótesis mas probables que pueda articular el Gobierno, pero también planteamos la seguridad ante la posibilidad más peligrosa de lo que pueda hacer. En el contexto actual no pueden exhumarse a Franco sin el permiso de la familia -como ustedes han publicado, la familia se opone y lo ha hecho constar notarialmente- y además la tumba se sitúa entre el altar mayor y el coro de la basílica del Valle, y esa zona, y el Gobierno ya lo sabe, sólo rige el derecho canónico. Por lo tanto sólo puede decidir el abad prior o el Papa.

P: ¿Están al tanto de las intenciones de Sánchez en Roma? ¿A usted le consta que este Gobierno se haya puesto en contacto con el Vaticano?

R: No me consta. Supongo que lo habrá hecho, bien directamente o bien a través de la Iglesia española. El Gobierno a través de la Conferencia Episcopal habrá intentado ponerse en contacto con Roma y veremos qué es lo que Roma hace al respecto. Franco es Caballero de la Orden Suprema de Cristo. Franco fue benefactor de la Iglesia católica. De no haber sido así la Iglesia católica española estaría hoy en las catacumbas. Roma va a tener que pensárselo muy bien. No está la Santa Sede para tomar decisiones que provoquen desafección en los españoles cuando las iglesias están cada vez más vacías. El Gobierno insiste en que lo va a hacer inmediatamente… en contra de la ley yo creo que no va a hacer nada.

“La tumba se sitúa entre el altar mayor y el coro de la basílica. En esa zona, el Gobierno ya lo sabe, sólo rige el derecho canónico. Por lo tanto sólo puede decidir el abad o el Papa”

P: El pasado fin de semana hemos visto unas imágenes en el Valle de los Caídos que han sorprendido y escandalizado a muchos. ¿Cuál es la postura de la Fundación Francisco Franco al respecto?

R: La Fundación es ajena a la convocatoria. Nos sumamos a título particular desde el principio, no asociativo, cuando se empezó a movilizar a través de redes sociales el acto religioso, que es de lo que se trataba. Cualquiera que haya estado allí sabe que tanto al principio como al final de la misa los benedictinos pidieron que no se utilizase ni el espacio de la basílica ni del conjunto del Valle para ninguna manifestación política.

P: ¿Qué significado tiene la presencia de Luis Alfonso de Borbón en el acto?

R: Luis Alfonso de Borbón acudió a rezar. Sucedió lo habitual cuando hay tal aglomeración de gente -por cierto, para los que esperaban a unos cuantos retrógrados trasnochados, el 75% eran jóvenes que no saben ni quién era Franco pero sí lo que significa Franco- que se produjeron gestos y escenas que, en mi modesta opinión, y aunque sentimentalmente me gusten, fueron una desconsideración con el objetivo de la convocatoria y la petición de los monjes.

P: Sorprende que mientras su madre y sus tíos, los nietos de Franco, guardan silencio y se mantienen en la discreción, su bisnieto acudiese y se mostrase tan sonriente. Hubo quienes le dijeron que era el verdadero rey…

R: Hay que conocerle. Luis Alfonso de Borbón es muy buena persona. Él fue allí sin pretensiones y a la salida se vio sorprendido y desbordado. No tuvo mucha más opción que saludar y sonreír. No dijo nada. Yo ya he dicho bien claro que para mí y para la Fundación nuestro rey se llama Felipe VI.

P: Hay otros aspectos de la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica muy polémicos ¿quiere la Comisión de la Verdad borrar una parte del pasado y divulgar unas determinadas ideas?

R: Por completo. Esa Comisión de la Verdad no sucede ni en la Unión Soviética. La verdad es la que es y habrá que dejársela a los historiadores que son los que interpretan los hechos. No se puede imponer una verdad por ley y mucho menos trasladarla a los colegios y a la infancia. Desde la URSS sólo se ha hecho algo similar en Venezuela.

“¿Luis Alfonso de Borbón? Para mí y para la Fundación nuestro rey se llama Felipe VI”

P: Las ayudas públicas que han recibido bajo el Gobierno de Aznar tampoco han pasado desapercibidas. ¿Es cierto que han recibido subvenciones para ensalzar la figura del dictador?

R: No es exactamente así. Los fines de la Fundación están perfectamente registrados. Es una fundación de tipo histórico como hay otras muchas de otras sensibilidades distintas. Hemos recibido ayudas entre los años 2000 y 2003 se recibió un importe de cerca de 149.000 € para microfilmar y digitalizar los legajos y documentos personales de Franco que tenemos guardados y que su familia nos cedió. Nunca más hemos recibido nada. La polémica viene por un sobrante de ese dinero que se utilizó en otras cosas. Efectivamente hay 834 € restantes que se habían presupuestado por parte del Ministerio de Cultura y que la subdirectora general de archivos estatales nos autorizó a que gastásemos en otro tipo de material y así lo hicimos, legalmente como consta en las cuentas que presentamos en el protectorado de fundaciones.

P: ¿Se sienten ustedes discriminados y perseguidos en comparación con otras fundaciones que ensalzan, por ejemplo, ideas o a líderes comunistas?

R: Paseando por la última Feria del Libro en el Retiro me acerqué al stand de la Fundación Federico Engels. Se hacía proselitismo puro de Marx, Lenin, Trotsky, Stalin y todo el comunismo internacional. Lo primero que pensé fue que si nuestra Fundación hubiese instalado uno habría durado 2 minutos. Y también sobre el coste de mantener ese espacio que no es precisamente barato. La Fundación Sabino Arana -que es supremacista y racista- o la Fundación Largo Caballero -que ensalza la figura del Lenin español, uno de los responsables de la Guerra Civil española- reciben subvenciones públicas y nadie dice nada de esto. La mentira se ha impuesto y por eso van a por nosotros que somos los débiles.

P: ¿Les preocupa que puedan llegar a materializar la también comprometida ilegalización de la Fundación Francisco Franco?

R: Es muy revelador lo que ha hecho Pedro Sánchez en un mes al frente del Gobierno por decreto y sin contar con el Congreso. Esto no es que sea una dictadura, pero es un sistema dictatorial. ¿Y sabe lo que hacen las dictaduras o los sistemas cuasi dictatoriales? Ilegalizar a los que no piensan como ellos, después los meten en la cárcel y gracias a que estamos en 2018 porque en 1936 a nosotros estarían dándonos el paseíllo. Nos quieren ilegalizar, ¿qué clase de democracia es esta en la que unos sí y otros no?. Yo estoy muy tranquilo. Para ilegalizar la Fundación Francisco Franco van a tener que vulnerar hasta 6 artículos de la Constitución. Estamos preparados para todo, con muy buenos abogados y sobre todo muy buena voluntad y muchos apoyos.