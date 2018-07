Bonig aboga por una lista “de unidad e integración” y elude decantarse por un candidato

Isabel Bonig quiere una candidatura “de unidad e integración” y ha eludido decir públicamente si apoyará a Soraya Sáenz de Santamaría o a Pablo Casado, los dos aspirantes a liderar el PP.

La presidenta de los populares valencianos considera que debe llegarse con una candidatura única al Congreso Nacional, que se celebrará el próximo fin de semana en Madrid, porque solo así “el PP ha sido grande”, al tiempo que ha eludido decantarse por ninguno de los dos candidatos y ha defendido “la libertad absoluta” de los compromisarios para decidir.

Así lo ha indicado Bonig a los medios de comunicación en Valencia, junto al exministro de Fomento Íñigo de la Serna y el presidente de la gestora del PPVAL, Rubén Moreno, antes de participar en un encuentro con militantes del PP.

Bonig ha recordado que en la primera vuelta desde el PPCV se mantuvieron en una “neutralidad” y ella no acudió a actos de ningún precandidato porque no podía acudir al de Cospedal y, por tanto, decidió no asistir a ninguno.

En esta segunda vuelta, ha puntualizado, si acompañará a los candidatos en sus actos -este viernes con De la Serna que apoya a Sáenz de Santamaría y el domingo con Casado- pero ha subrayado que la posición del PPCV sigue siendo de “neutralidad, respeto total y absoluto y libertad a los militantes que en las primarias se ya pronunciaron”, ha dicho y ha recordado que tanto a nivel nacional como de la Comunitat ganó la exvicepresidenta del Gobierno.

“Nosotros abogamos por una lista de unidad y de integración porque creo que cuando se ha llevado a cabo la integridad y la unidad es cuando el PP ha sido grande. Este partido abarca el centro derecha y tiene cabida absolutamente todo el mundo”, ha reivindicado Bonig, quien ha insistido en dar “el máximo respeto” a todo el mundo y a los compromisarios.

Ha destacado el “positivo” desarrollo del proceso, aunque con “algunas disfunciones”, ha admitido, y ha enfatizado que al final el “adversario político no está dentro del PP, sino en frente”. “En esta comunidad y en España están pasando cosas muy graves que necesitan al PP y esperamos que el 22 de julio todo el mundo salga unido y reforzado para trabajar y contestar a las políticas de Ximo Puig y Sánchez”, ha puntualizado.