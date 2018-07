El candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha dicho hoy que “lo más curioso” de la propuesta sobre los delitos sexuales de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, es que la actual regulación fue promulgada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando era secretaria de Estado de Justicia.

“¿De qué nos extraña?, Pedro Sánchez está haciendo lo mismo que Zapatero”, ha afirmado Casado en una entrevista en esRadio, en la que ha incidido en que “el PSOE actualmente es un partido sin discurso, sin ideas y sin apoyos parlamentarios”.

Ha advertido de la “ideología de género” en la que, según cree, se basa el Gobierno de Sánchez como hizo el de Zapatero y ha dicho que el centroderecha tiene que combatir el “colectivismo social”, porque “además de alienar, tiene un problema de manipulación y propaganda”.

“Yo no estoy en contra de que de forma sectorial haya un impulso contra la violencia de género, a lo que sí me opongo es a que nos dividan en base a nuestras propias características”, ha recalcado.

Ha insistido en que un partido que tiene a la persona como eje de su actuación debe luchar contra el “colectivismo” y ha rechazado que necesariamente una mujer tenga que ser presidenta del Gobierno. “Tiene que serlo o no”, ha subrayado.

“Si compramos que el género es un hándicap o es un plus no estamos haciendo honor a lo que son nuestros principios, que son la igualdad de oportunidades”, ha insistido y ha concluido que “si tiene que haber una presidenta del Gobierno será, no por ser de un de un género determinado, sino porque es muy buena”.