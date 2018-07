El candidato a la presidencia del PP José Manuel García-Margallo ha dicho que “hoy es un gran día y a partir de ahora empieza una nueva etapa en la que todos debemos integrarnos para unir al partido“, en alusión al proceso de primarias que está viviendo su partido.

“Una unión real basada en las discrepancias y en la solución de las discrepancias dentro del partido por métodos democráticos, no en la unanimidad que es algo completamente ajeno a las prácticas democráticas; en cada tema, cada militante puede tener una opinión diferente, lo que se trata es de escucharlas, armonizarlas y llegar a soluciones comunes“, ha dicho el exministro.

García-Margallo ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras votar en el municipio alicantino de Jávea (Alicante), donde suele residir en verano.

El candidato ha dicho que hoy es un día de “alegría” para su partido, ha agradecido a la militancia del PP y ha expresado el compromiso de “integración con el resto de los candidatos que estamos peleando por la presidencia” del partido.

“Y, sobre todo, el compromiso, como hemos estado siempre, al servicio de España, que es nuestra razón de ser”, ha señalado.

Preguntado por si cree que los dos candidatos que ganen esta primera vuelta de las primarias se unan en una sola para finales de julio, García-Margallo ha contestado que “todo va a depender de cuál sea el resultado”.

“Si el resultado es muy claro, es posible que no haya ni siquiera segunda vuelta“, ha indicado.

En cambio, “si el resultado no es muy claro y el apoyo del ganador no es excesivamente numeroso, pongamos un 30%, es posible que haya que buscar fórmulas para encontrar un candidato que suscite mayor consenso en el partido y que pueda concurrir a las elecciones generales como candidato a la Presidencia del Gobierno con un respaldo mayor del partido”, ha apuntado García-Margallo.

“Creo que ahí hay que esperar a ver cuáles son los porcentajes, pero no descarto que haya una segunda vuelta en que haya un candidato alternativo al primero si es capaz de suscitar más apoyos, más consenso, más unanimidad entre los militantes”, ha añadido.

“Permitir a la militancia que opine”

Por otra parte, García-Margallo ha considerado que “todo lo que sea en un partido político abrir las ventanas y las puertas y permitir a la militancia que opine, fortalece la unidad del partido, y no lo contrario“.

“Creo que un partido en el que los discrepantes no son escuchados, que los militantes no son atendidos y la ciudadanía no se siente representada por el partido es un partido que está en vías de extinción“, ha sentenciado.

García-Margallo ha anunciado que si es elegido presidente del PP, convocará un congreso extraordinario para “modificar los estatutos, para devolver el partido a los afiliados, y una convención para perfilar, para definir con más claridad que ahora lo que son nuestros perfiles ideológicos y lo que son nuestros programas de futuro”.

Además, ha avanzado que propondrá a los grupos parlamentarios que “pongan encima de la mesa del Congreso y del Senado siete grandes pactos, desde la reforma constitucional, reforma de la administración, ingresos y gastos, porque España no se puede permitir dos años de recreo”.