El viral testimonio de Isidro Artigas, el policía al que ETA dejó en silla de ruedas en 1992

El vídeo ha empezado a viralizarse por el sensacional testimonio que representa y el retrato que hace de una banda criminal, ETA, que se frota las manos ante posibles beneficios en los próximos meses con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en virtud de los acuerdos alcanzados con el PNV, sin olvidar que Bildu apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El protagonista es Isidro Artigas Agesta. El 22 de diciembre de 1992, en San Sebastián, ETA dejó gravemente herido a este agente del Cuerpo Nacional de Policía, que entonces tenía 27 años. Un terrorista le disparó por la espalda cuando vigilaba en una oficina de expedición del DNI en el barrio de Amara.

“Luchaba todos los días para ponerme de pie. La doctora me dijo que no lo conseguiría… y llevaba razón. (…) Llevo 25 años en esta silla de ruedas y no voy a salir de ella; ellos, de la cárcel, sí”, lamenta. “Ni perdono ni olvido”, confiesa este “superviviente”, que cuenta esta y otras cosas para que la gente “no olvide”.