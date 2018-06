Ana Pastor hará campaña a favor de Cospedal tras renunciar a liderar el PP

La ex presidenta del Congreso del Congreso de los Diputados Ana Pastor no presentará finalmente candidatura a la Presidencia del PP en el congreso extraordinario que el partido celebra los días 20 y 21 de julio en Madrid. Esto no quiere decir que vaya a mantenerse al margen del proceso. Muy al contrario, tomará posición públicamente a favor de uno de los contendientes ya confirmados: la secretaria general y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Pastor era una de las incógnitas y su nombre estaba en las quinielas desde el primer día como una opción moderada y de consenso en caso de fallar, como ha ocurrido, un aspirante de semejantes características como podía ser Alberto Núñez Feijóo, de contrastado éxito en las urnas. Sería la primera vez que la dirigente se pusiera en primera fila, con el fuerte de tener un perfil templado ante y frente a la cálida pugna que se espera entre la propia Cospedal y la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Como ya contó OKDIARIO, el propio ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que este miércoles vuelve a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola, en Alicante, sugirió a Pastor que debía dar el paso como ‘parachoques’ ante el temor de una fractura en la formación dada la polarización que puede surgir del duelo Cospedal-Sáenz de Santamaría, sin perder de vista al ‘tercero’ en liza, Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, que puede hallar beneficio fuera de los focos de sus grandes rivales.

Soraya-Casado vs Cospedal

Como también revela este medio, el todavía coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, trata de fusionar las candidaturas de Casado y Sáenz de Santamaría para que juntos se hagan fuertes frente a Cospedal. Uno de los factores determinantes de las primarias será el sentido del voto de la capa joven o partidaria de un cambio generacional de las distintas sedes y, en este sentido, el vicesecretario de Comunicación es a priori el que cuenta con más tirón.

No se descartan nuevos competidores a pocas horas de que concluya el plazo de presentación de candidaturas. De hecho, el ex ministro de Fomento Iñigo de la Serna ha convocado esta mañana una rueda de prensa en Santander para hablar “de actualidad política”. Con él, serían siete los que disputaran el despacho principal de Génova 13. Completan la lista el ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, el diputado José Ramón García Hernández y el ex líder de Nuevas Generaciones en la Comunidad Valenciana José Luis Bayo.