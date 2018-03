El ayuntamiento podemita de Palma gastará dinero en la defensa del rapero condenado por ensalzar a ETA

El gobierno de Palma, formado por socialistas, Podemos y los radicales nacionalistas MÉS, ha mostrado su apoyo públicamente al rapero Valtonyc condenado a 3 años y medio de cárcel por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona. Asimismo ha anunciado la celebración de movilizaciones y actividades de homenaje sufragados por dinero público.

Desde que la Audiencia Nacional hizo pública su decisión respecto al rapero, el gobierno palmesano ha apoyado y defendido al mismo. Este lunes ha llegado, incluso, a ceder una sala de prensa del Consistorio para que el condenado y el grupo que le respalda hicieran un llamamiento en en apoyo de su defensa.

El ayuntamiento destinará dinero público para movilizar y hacer una campaña de apoyo al rapero que cantaba cosas como “A ver si ETA pone una bomba y explota” o “Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, brindaremos con champán”.

El PSOE ha preferido mantenerse al margen de sus socios de gobierno y ha decidido que no asistirá a los actos, aunque no ha condenado la situación. Pese a no apoyar de manera frontal el uso de dinero público para este tipo de actos, los socialistas sí que han declarado estar en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional.

Distintos concejales de MÉS y Podemos han manifestado durante las últimas semanas su apoyo a Valtonyc con camisetas en las que se podía leer el lema “Las palabras vuelan por la libertad de expresión”.

El portavoz Balear de Podemos ha manifestado que la decisión de la Audiencia ha supuesto un “retroceso de los derechos”.

El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, calificó como “una vergüenza” que se condene al rapero Valtonyc con más de tres años de cárcel y criticó que el derecho penal se utilice para perseguir al disidente mientras “los corruptos se van de rositas” y “gozan de la más absoluta impunidad”.

Según dijo Iglesias en el Congreso, es “evidente” que existe una regresión de las libertades civiles, entre ellas la libertad de expresión en España.