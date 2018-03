La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, no ha querido dejar pasar la ocasión este viernes de acordarse de quienes no apoyaron la huelga feminista de este finalmente histórico 8 de marzo, acabaran o no secundándola. Muy sonriente, ha atendido a ‘El programa de Ana Rosa’ con un mensaje en el que no ha dejado títere con cabeza y en el que, eso sí, ha celebrado el carácter multitudinario de las protestas.

Montero, que hace unas horas respondió a OKDIARIO en la manifestación de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, ha citado a PP, Ciudadanos y PSOE por supuestamente no volcarse en una jornada en la que ella no paró, concediendo entrevistas a varios medios de comunicación a lo largo del día en calidad de cabeza visible de su partido y tratando de capitalizar la protesta como éxito casi exclusivo del movimiento 15M y sus derivadas, como sigue haciendo horas después.

Montero ha querido incluso poner en cuestión el compromiso de su interlocutora, Ana Rosa Quintana, con la causa, momento en el que la popular presentadora, a la que se pudo ver en la plaza de Callao junto a las periodistas que este jueves no trabajaron, ha matizado que si bien no compartía determinadas propuestas del manifiesto de las organizadoras, es una más de la gran marea que este 8M pidió igualdad real. Tanto es así que el programa no se emitió a petición de la comunicadora.