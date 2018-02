El Gobierno del 155 autoriza una guía que dice que hablar catalán “es de buen cristiano”

“El apóstol Pablo nos diría que, si queremos hacer llegar el evangelio a los catalanes, debemos sentirnos catalanes. Y ser catalanes no solamente significa vivir en Cataluña y aprender el catalán. Es mucho más. Significa entender y amar esta tierra, esta cultura y a su gente. Es cierto que podemos pasar años y años en Cataluña sin siquiera hablar catalán ni amar esta tierra y a su gente. En realidad, muchos lo hacen así. Pero ello no significa que esta sea la manera correcta de hacer las cosas. Y aún más. No significa que sea una manera bíblica de hacer las cosas”.

Es uno de los párrafos contenidos en la guía ‘Bienvenidos al catalán’, editada por la Plataforma por la Lengua en colaboración con el Consejo Evangélico de Cataluña para promover la difusión de la lengua y cultura catalana, por encima del español.

El folleto, cuyo objetivo es “mostrar a la comunidad latinoamericana cristiana evangélica las ventajas de aprender el catalán, una lengua de gran vitalidad, y ofrecer recursos para iniciarse en este aprendizaje” está autorizado por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat y la Concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona.

En su presentación, a cargo del secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña, Guillem Correa, se insta a aprender el catalán siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo.

“Pablo nos dice que crezcamos, que vayamos más lejos. Pablo nos enseña que, además de ser lo que ya somos, podemos enriquecer nuestra vida aprendiendo a ser ciudadanos y ciudadanas de Cataluña: nuestro nuevo país”, expone Correa.

Añade que “en ningún momento, Pablo dice que eso vaya a ser fácil”, todo lo contrario, asegura. “Pero éste es el esfuerzo que hay que esperar de un buen cristiano y de una buena cristiana“.

“Esta es la enseñanza bíblica: ahora nos corresponde a cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Esta guía está dirigida a nosotros para allanarnos el camino. Aprovechemos esta buena oportunidad”, concluye.

En el texto, en catalán y castellano, se destacan las supuestas ventajas de aprender el catalán, que se destaca como “lengua oficial y nacional de Cataluña” y lo que los independentistas llaman ‘Países Catalanes’.

“En el estado independiente de Andorra el catalán es la única lengua oficial. En las Islas Baleares y el País Valenciano es también lengua oficial y la única reconocida como propia del territorio. También tiene varios grados de reconocimiento en Francia, Italia y Aragón”, se insiste.

“Te ayuda a mejorar laboralmente”

En otro momento se subraya que “el castellano adoptó palabras del catalán” y que ésta es “una lengua de oportunidades”, entre ellas, por ejemplo, que ayuda a “mejorar laboralmente”. “Si tienes un negocio propio, saber catalán te permitirá ofrecer un mejor servicio a los clientes porque suelen valorar mucho el hecho de poder ser atendidos en su lengua”, se afirma.

Pero hay más. El catalán”te servirá para ayudar a tus hijos en la escuela”, o, incluso, se asegura, “lo necesitas para abrir un negocio”. “Debes tener en cuenta que la ley establece que los carteles de información y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán”, dicen en una clara muestra de adoctrinamiento.

“Te ganas la simpatía de la gente”

Además, “la gente valora mucho que hables catalán, y te ganas su simpatía si lo haces” por lo que permitirá “ampliar la red de amistades y de relaciones sociales”, se dice en otra página.

Y te permite “acceder a cualquier tipo de información”. “Te puedes enterar de todo lo que pasa o se hace en tu municipio”, como, por ejemplo, “ofertas de trabajo”.