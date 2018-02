Roger Torrent dice que dar la posibilidad de estudiar en español es “segregación en la escuela”

El president del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha asegurado hoy que no permitirá “que se segregue por lenguas en la escuela catalana” ni que se pierda el “sistema de inmersión lingüística“, en relación con la propuesta del Gobierno de incluir el castellano como lengua vehicular.

El president del Parlament ha hecho estas declaraciones durante una visita a Badalona, donde se ha reunido con la alcaldesa Dolors Sabater y ha firmado el Libro de Honor del consistorio, antes de participar en el acto de inauguración del “Año Pompeu Fabra”, que se ha celebrado hoy en el Teatro Zorrilla de la ciudad.

Torrent ha asegurado que la propuesta de incluir una casilla en la matrícula de la escuela catalana para que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos es “el enésimo ataque al catalán” y ha añadido que “hoy, como en la Cataluña que vivió Fabra, los retos son gigantes”.

“El modelo de inmersión lingüística ha demostrado ser un método de éxito, no solo por los resultados académicos, sino sobre todo por los resultados sociales. Nuestra escuela es una gran herramienta de cohesión social y ha reforzado la convivencia en un país que es plural como el nuestro”, ha señalado Torrent.

El president del Parlament ha manifestado que “el problema no está en la lengua“, pues “la lengua es solamente un instrumento”, sino “en la libertad de expresión” y ha asegurado que ese problema “se pone de manifiesto en casos como el caso indignante que sufre el cantante mallorquín Valtonyc”.

De esta manera, Torrent ha recordado al rapero José Miguel Arenas, de nombre artístico Valtonyc, que fue condenado ayer por el Tribunal Supremo a tres años y medio de cárcel por delitos de calumnias e injurias graves a la Corona.

“En una verdadera democracia no se puede condenar a tres años y medio, no se puede encarcelar a nadie por el contenido de una canción. No se puede encarcelar a nadie por sus ideas”, ha señalado Torrent.

El presidente del Parlament ha dicho que el caso del rapero mallorquín es “un ejemplo más de la vulneración inaceptable de derechos básicos que se están produciendo en el Estado, como la que retiene en prisión preventiva a los Jordis, a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn”.