La ANC amenaza a ERC y la CUP con movilizaciones en la calle si no se inviste a Puigdemont

La Asamblea Nacional Catalana se convierte en la mejor defensa del candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont. La ANC, actualmente liderada por el historiador Agustí Alcoberro -militante de ERC- pero con su ex presidente, Jordi Sánchez, como número dos de Puigdemont en las últimas elecciones, amenaza a Esquerra y la CUP con nuevas movilizaciones en la calle si no se inviste a Puigdemont en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Las movilizaciones con las que la entidad transversal amenaza a los partidos independentistas pueden ser “inminentes” si no hay acuerdo para la investidura del expresident huido, mientras que pide “responsabilidad” a los líderes secesionistas “asumiendo los riesgos que eso comporte”.

Movilizaciones y “acciones valientes”

La mayor entidad independentista cree que se ha entrado en una fase “decisiva” del camino hacía la independencia de Cataluña, y argumenta que por ese motivo, “todos los actores tienen que estar dispuestos a asumir responsabilidades y consecuencias penales” ante el “Estado demofóbico”.

En un comunicado emitido por el secretariado nacional de la ANC, anuncian lo siguiente: “Preparamos movilizaciones para apoyar acciones valientes o para exigirlas“, por lo que “en caso de que no haya acuerdo para la investidura, llamamos a movilizarnos inmediatamente para exigir la investidura del presidente que hemos votado y a favor de la república”.

Llamada al desacato judicial

En este punto, la ANC opta por apoyar las tesis de JxCat y no las de ERC sobre la investidura y reclama que “se invista de nuevo al presidente legítimo de Cataluña, Carles Puigdemont, en el Parlament y de forma efectiva, sin estar condicionados por los desacreditados tribunales españoles“.

Sostiene, además, sobre estos últimos, que sus pronunciamientos “no tienen que tener efectos sobre el territorio de Cataluña desde la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017″.

La ANC confía en qué una vez investido, Carles Puigdemont vuelva a Cataluña, por lo que en dicho documento avanza que la entidad estará a su lado y defenderá las instituciones catalanas hasta las últimas consecuencias, cuando el expresident decida “volver a tomar el reto de liderar la creación efectiva de la República”.