Su nombre es Jordi Perelló. Es el mecánico que tendrá que declarar este miércoles ante el juzgado de instrucción número 3 de Reus por un presunto delito de incitación al odio. El mecánico independentista lleva su fobia a todo lo que sea España hasta el punto de negarse a reparar coches que pertenezcan a agentes de la Policía Nacional. Perelló prefiere perder dinero antes que ayudar a lo que los golpistas denominan ‘fuerzas de ocupación españolas’.

El mecánico fue denunciado el pasado miércoles, cuando ocurrieron los hechos. Ese día recibía la llamada de una clienta, policía nacional, solicitando cita para la revisión de su vehículo particular, un Seat Ibiza. Perelló, independentista declarado, y que conocía la profesión de la propietaria del vehículo, le respondió que no aceptaba el encargo “por ser cómplice de la violencia en las cargas policiales del 1-O“.

“La policía española no es bienvenida “

Ante la sorpresa de la agente, el ‘mecánico del odio’ fue incluso más allá, afirmando que, desde entonces, ni guardias civiles ni agentes “de la policía española” son admitidos en su negocio: “No son bienvenidos en mi casa”, le aseguró.

La mujer decidió denunciarlo a los Mossos d’Esquadra, que acudieron al taller de Perelló , situado en el Camino de Valls número 38 de Reus, para identificarlo, comunicarle la denuncia por un posible delito de odio y llevarlo a comisaría para tomarle declaración.

El denunciado acudió junto a un abogado y se acogió a su derecho a no declarar. Pero una vez allí, siguió con su perorata contra las Fuerzas de Seguridad del Estado: “Hemos visto como actúa esta gente y no tengo la seguridad de que, cuando les presente la factura, se pongan violentos porque no piensan como yo y me partan la cara“.

El CDR de Reus se manifestará ante el juzgado

También ha denunciado que fue amenazado por la pareja de la propietaria y policía, que es un mosso d´esquadra. El abogado del ‘mecánico del odio’ ha recogido este martes el atestado de los Mossos para preparar la defensa de su cliente, que está citado a las 10.30 horas del miércoles. Un poco antes, y con el fin de presionar al juez, el CDR de Reus ha organizado una concentración de separatistas a las puertas.

Demà dimecres 7 de febrer a les 🕙 10h han citat per declarar el Jordi. El mecànic de Reus denunciat per no haver volgut arreglar el cotxe d’una agent de la Policia Nacional, després de les càrregues de l’1-O.

Serem als Jutjats de Reus per donar-li suport a partir de les 🕤 9.30. pic.twitter.com/6OYW1rxlWw — CDR Reus (@CDRReus) 6 de febrero de 2018

La tesis que esgrimirá la defensa del ‘mecánico del odio ‘ es que su cliente tiene un taller “no marquista”, que tiene “libertad y el derecho a elegir qué trabajo hace y cuál no” y que la suya fue “una decisión personal”.

No será la primera causa por un posible delito de incitación al odio que sigan los juzgados de Reus. Actualmente, el juzgado número 2 instruye otra causa contra el alcalde Carles Pellicer (PDeCAT) y varios concejales independentistas por los escraches a la Policía Nacional y la Guardia Civil en los hoteles donde se hospedaban durante el pasado septiembre.