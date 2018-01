Los eurodiputados independentistas han convocado este jueves un acto en una de las salas del Parlamento Europeo en el que arremeterán contra la actuación del Gobierno durante el pasado referéndum ilegal, con invitados polémicos.

El evento, que se desarrolla bajo el título genérico de ‘Derechos civiles y fundamentales en la Unión Europea: el caso catalán’ es, en realidad, una crítica al Estado por su actuación en respeto de la legalidad.

This Thursday event at the European Parliament on Civil and Fundamental Rights showcasing #Catalunya with experts, #1O witnesses and victims and UN Independent Expert @Alfreddezayas pic.twitter.com/0mawnoTuhI

— ANCBrussel·les🎗🇧🇪 (@AncBru) January 30, 2018