Sánchez centra su ofensiva en Podemos para recuperar a su electorado

Pedro Sánchez aspira a reconquistar el voto que a lo largo de los últimos cuatro años se le ha escapado al PSOE por la izquierda. Un objetivo al que ayuda la actual situación de un partido en caída libre en las encuestas, y con la figura de su líder entre ausente y noqueada tras el varapalo del 21-D en Cataluña. Por ello, y pese a que el discurso oficial es el del respeto absoluto de un Sánchez que no va a minusvalorar a ningún adversario político, el líder del PSOE ve esa “oportunidad de oro” para ser no sólo primera fuerza política, sino para volver a situar a los podemitas en las cifras que siempre tuvieron los partidos comunistas.

“Muy próximo” a los votantes de Podemos

Con este fin, Pedro Sánchez no ha perdido la ocasión de afirmar en su rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE celebrada en Ferraz que se siente “muy próximo” a los votantes de Podemos, pero no a sus dirigentes porque “han cometido un error tras otro” en los últimos años. Dos de ellos en especial, y que han podido hundir las expectativas de ‘sorpasso’ que un día llegó a manejar Iglesias.

El primer error grave fue, según el líder del PSOE, “votar en contra de un presidente socialista”, haciendo posible un nuevo mandato de la derecha. El segundo y más grave ha sido “no defender la integridad territorial de España” y “alinearse con los independentistas”. Y en este punto se ha recreado Sánchez cuando, en referencia a las posiciones de la formación morada antes y después del referéndum ilegal del 1-O ,o de las elecciones del 21-D, afirmaba que “el PSOE nunca ha visto una bandera de izquierdas en la causa secesionista, y mucho menos en la de la insolidaridad territorial”.

Todo un torpedo en la línea de flotación de un partido, Podemos, en el que su apoyo al golpe de Estado en Cataluña le ha hecho perder no menos de un tercio del voto del 21 % al 15%) y que ha eliminado cualquier rasgo de partido de carácter ‘nacional’.

Podemos “abrazó las tesis independentistas”

Es evidente que la renuncia “a defender la integridad territorial”, en palabras del secretario general del PSOE, le ha pasado factura a Podemos, y a ese grave error se ha aferrado este lunes cuando se le inquiría sobre las declaraciones de Iglesias en las que asegura que “el nuevo Pedro Sánchez ha envejecido muy rápido”.

“¿Que si he envejecido? “, se formulaba la pregunta cuando los periodistas le han recordado las palabras del número 1 de Podemos del pasado sábado. 0 “El problema de Iglesias no es el PSOE ni mi persona, sino que en estos cuatro años, cada vez que ha dado un paso lo ha dado equivocado”, ha contestado Sánchez, antes de clavar una banderilla de fuego a su rival por el voto izquierdista: “Votó en contra de un gobierno de cambio, y no ha defendido la soberanía nacional del país. Porque abrazaron las tesis independentistas cuando se ponía en solfa esa soberanía”, ha sentenciado el líder socialista.

Iglesias y su apoyo a “la insolidaridad territorial”

Un Sánchez muy duro, pero que se cuida mucho de distinguir a la actual dirección de Podemos de su electorado: “Respeto mucho a los votantes de Unidos Podemos. Y hay muchas cosas que unen al PSOE con sus votantes”, aseguraba antes de insistir en la equivocación de un partido que ha respaldado a quienes quieren romper el país que quieren gobernar: “Me separo de la estrategia de sus dirigentes, porque es un error no haber defendido la integridad territorial de España en un momento histórico“.

El secretario general del PSOE abundaba en las incoherencias de Podemos y Pablo Iglesias con la siguiente pregunta: : “¿Es ser de izquierdas no defender la soberanía nacional ante los ataques de un secesionismo que enarbola banderas como la insolidaridad territorial? Yo creo q no…”, cerraba un Pedro Sánchez que se ha mostrado optimista ante lo que queda de legislatura: “La política es una carrera de fondo, me gustan las distancias largas y soy un corredor de fondo.Reivindicamos un espacio de izquierda y de centro izquierda. Veremos si los españoles el cambio que piden es más derecha o más izquierda”, ha señalado.