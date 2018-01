El patrimonio de la empresa de Monedero ha perdido casi 350.000€ desde que no ingresa dinero de Venezuela

La empresa que gestiona el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ya entró el año pasado en quiebra técnica, pero las cosas no han mejorado en la consultora política y económica Caja de Resistencia Motiva 2, que pierde 50.000 euros en los últimos tres años. Sin embargo, el mal rumbo de la compañía, que en sus últimos resultados -relativos a 2016- perdió más de 12.000 euros, no ha evitado que en el último año disponible el ex político haya cobrado más de 4.000 euros.

12.000 euros que, sumados a las pérdidas de 2015 y 2014, acumulan unos números rojos que ascienden a casi 50.000 euros en los tres últimos años, casualmente, pierde dinero desde que cobró aquellos 480.000 euros del Gobierno de Venezuela por unos trabajos de asesoramiento que aún no han salido a la luz. Un hecho que refuerza la idea de que esta empresa se creó única y exclusivamente para cobrar el casi medio millón de euros de Venezuela.

Hacienda, recuerden, acusó a Monedero de crear esta compañía en octubre de 2013 para canalizar ingresos que debería haber tributado como rentas del trabajo y, por tanto, con un tipo impositivo más alto. El ex secretario de Podemos optó por pagar 200.000 euros de multa y dejar la formación morada, aunque siempre defendió que esa cantidad la había percibido por asesorar, de forma legal, sobre el proceso de integración de las monedas de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

Pérdida de patrimonio de 350.000 euros

Hablamos de una compañía cuya rentabilidad es muy negativa, según han confirmado a este periódico expertos en la materia, que han confirmado que el endeudamiento de esta sociedad es “muy pesado”. De hecho, la firma de Juan Carlos Monedero se encuentra en una situación crítica, toda vez que la Ley de Sociedades establece que cuando las pérdidas de una determinada empresa dejan el patrimonio en la mitad del capital social, tal y como sucede en la compañía de Monedero, la firma entra en ‘causa de disolución’.

Creada en 2013, la empresa declaró un beneficio antes de impuestos de 365.442 euros, con lo que Monedero pagó 70.417 euros en impuestos a la Agencia Tributaria y obtuvo un beneficio neto de 295.025 euros. Por aquel entonces, la viabilidad de la empresa no dejaba lugar a dudas, toda vez que contaba con un patrimonio neto positivo de casi 300.000 euros. Hoy, el patrimonio ha caído ya hasta los -46.000 euros.

Sin embargo, el fin de las subvenciones latinoamericanas han girado las tornas de la empresa de Monedero, que vio como en 2014 apenas se facturaron 17.000 euros, y ya en 2015 no se llegó a los 6.000.