Ciudadanos pide una revisión del Pacto Antitransfuguismo para cumplir con el Constitucional

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas se ha referido al Pacto Antitransfuguismo y ha dicho que habrá que revisarlo a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula un apartado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

El TC considera inconstitucional la norma según la cual se requiere un quórum reforzado para tramitar una moción de censura en los casos en los que alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato. Desde su punto de vista, esa medida vulnera el derecho fundamental a la participación política.

“Habrá que estudiar esa sentencia y ver cómo se puede aplicar” tanto en el pacto como en la ley, “no para que favorezca o no al partido, sino para que la decisión de los ciudadanos no se vea pervertida por decisiones individuales de determinados cargos públicos que no siguen la línea del partido en cuyas listas salieron [elegidos]”, ha manifestado.

Ciudadanos tiene varios casos de ex militantes que dejaron el partido o fueron expulsados del mismo pero se negaron a abandonar sus cargos públicos. Le ha ocurrido tanto en el ámbito autonómico —en las Cortes Valencianas, el Parlamento andaluz y el Parlamento de Cantabria— como en el municipal.

El secretario general de C’s espera que no se vuelvan a repetir situaciones similares, ya que ahora el partido cuenta con unas estructuras territoriales más sólidas que, según ha indicado, favorecen una mayor proximidad con los grupos autonómicos y municipales.

“Pero vamos a seguir en la misma línea: quien no haga caso a las directrices del partido se tiene que ir. Si cuando se va decide mantener el acta, es un problema, pero no nos va a hacer cambiar de opinión, vamos a seguir siendo exigentes con los cargos públicos para que sean coherentes con el programa electoral de C’s y con las decisiones que adoptan los afiliados”, ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que no permitirán que “cada uno haga lo que le parece por miedo a que se queden el acta” si finalmente salen del partido.