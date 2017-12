La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, invitó a su investidura a Mariana Huidobro, la madre de Rodrigo Lanza, ahora detenido como presunto homicida de un hombre por llevar unos tirantes con la bandera española, y considerado un referente entre los movimientos antisistema. Entonces, junio de 2015, Lanza ya había salido de la cárcel condenado por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana en un desalojo okupa.

Su caso se popularizó sobre todo a raíz de la emisión de ‘Ciutat Morta’, un polémico documental-con guión de Huidobro-en el que cuestionaba las acusaciones sobre Lanza y los otros tres condenados y hablaba incluso de un montaje policial y judicial contra los radicales.

El partido de Colau, Barcelona En Comú, llegó a reclamar la comparecencia pública de PSC, ERC e ICV, los partidos que gobernaban en el año en que sucedieron los hechos (2006) para pedir “perdón” a las “víctimas”, en referencia a los condenados.

En una entrevista en el digital ‘Izquierda Diario’, el propio Lanza revela que Colau invitó a su madre y que la alcaldesa “se sacó la foto y con Esther Quintana, y con la madre de los de Can Vies”. Sin embargo, no deja de mostrar su indignación porque, tras su elección, la alcaldesa invitó a hablar a la mujer del agente herido y no a su progenitora.

Aunque el antisistema es crítico con la clase política, sí reconoce que “a nivel práctico” le parece “mucho mejor” que Colau esté en la alcaldía y no “los de derechas”. “No voy a ser tan hipócrita”, añade. Además, considera que el hecho de que las formaciones de ultraizquierda lleguen al poder, “está disolviendo mucha fuerza que se debería ver en la calle”. “La gente está llevando esa fuerza a las urnas, que para mí solo sirven para depositar cenizas”, dice Lanza.

Según él, Colau “debería haber seguido en la calle” porque “como alcaldesa ha perdido todo su trabajo de lucha popular” y a eso se añade que “es la jefa de la Policía y la necesita”. “Es asqueroso”, opina.

En la entrevista, en la que reivindica el papel del activismo radical, Lanza se muestra partidario de “saltarse la ley” y que “no te pillen”. “Encuentro que es de buen ciudadano saltarte las leyes que realmente atentan contra tus principios. Eso es democracia”, concluye.

Colau apoyó públicamente a los detenidos por los disturbios que acabaron con la trágica lesión de un agente. No solo ella. El ahora teniente de alcalde, Jaume Asens, ejerció de abogado de Lanza junto con Gonzalo Boyé, condenado por secuestrar con ETA al empresario Emiliano Revilla y que ahora defiende a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull.

También Pablo Iglesias se mostró del lado de los detenidos, y se reunió con Huidobro. El secretario general de Podemos dijo este miércoles condenar los hechos y “confiar en la Justicia”.