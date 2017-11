Carles Puigdemont ha acudido este miércoles a la ópera de Gante para presenciar una representación de ‘El Duque de Alba’, una obra sobre la ocupación española y la revuelta holandesa en 1568. El depuesto presidente catalán habría sido invitado por Aviel Cahn, director artístico de la ópera.

Puigdemont llegaba a la ópera alrededor de las 19:15 horas y era recibido por el director. Aviel Cahn escribió hace escasos días un artículo de opinión en el diario belga ‘De Tijd’ en el que en referencia a la ópera que ensayaba afirmó que “en esta ópera, los flamencos luchan contra la dominación española ejercida por parte del Duque de Alba”.

El embajador de España también había sido invitado a acudir al estreno junto a Carles Puigdemont, aunque declinó la invitación.

La vida del huído Puigdemont

Hay que recordar que actualmente existe una orden de detención europea contra Carles Puigdemont, pero corresponde a la justicia belga proceder a su arresto y posible extradición, lo que de momento no se ha producido.

El ex president, que ya lleva un mes huido en Bélgica, país al que llegó el pasado 30 de octubre, parece llevar una vida de los más relajada. Además de haber cambiado de look en las últimas fechas, es habitual verle desayunando en restaurantes de la capital belga, e incluso ha sido invitado junto a varios de sus ex consellers también huidos a cenar el casa de varios diputados independentistas flamencos.

Con Carles Puigdemont huyeron los consellers destituidos Meritxell Borràs (ex consellera de Gobernación), Toni Comín (ex conseller de Salud), Joaquim Forn (ex conseller de Interior) y Dolors Bassa (ex responsable de Trabajo y de Asuntos Sociales).

Todos ellos se refugiaron en este país tras el ofrecimiento del ministro belga de Inmigración y nacionalista flamenco, Theo Francken, que fue el primero en tenderle la mano al ex presidente catalán en este sentido.