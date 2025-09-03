Vuelta al cole en Ceuta 2025: fecha exacta que empieza el curso 2025-26 y calendario escolar

¿Cuándo es la vuelta al cole 2025? Son muchas las personas que se hacen esa pregunta ahora que ya hemos comenzado el mes de septiembre y lo cierto es que la fecha está más cerca que nunca. Muchas comunidades autónomas ya anunciaron antes de vacaciones, que el curso escolar 2025/2026 comenzaría el 8 de septiembre aunque en algunos casos será un día más tarde e incluso puede que dos. Pero ¿y en las ciudades autónomas? Conozcamos ahora el caso de Ceuta y la fecha exacta que empieza el curso y calendario escolar.

Vamos a ir por fases y primero hablaremos de la etapa de Infantil y Primaria, ya que los niños pequeños suelen ser de los primeros en volver a las aulas. De hecho, el calendario desvelado por la Dirección Provincial de Ceuta así lo ha confirmado con un arranque está previsto para el lunes que viene. Pero no nos olvidamos de la etapa de ESO y Bachillerato, así como el de la Formación Profesional y otras enseñanzas. Además para muchos es importante también conocer cuáles son los días festivos para el nuevo curso escolar, las vacaciones y como no, los puentes que se vayan a poder hacer así que toma nota, porque te ofrecemos toda la información al detalle a continuación.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Como ya hemos avanzado, los más pequeños volverán a las clases la próxima semana y en una fecha que es la de prácticamente toda España. De este modo, los padres de niños de Infantil y Primaria ya pueden anotar la fecha del 8 de septiembre, ya que será cuando comiencen las clases, por lo que queda menos de una semana y es importante no sólo tener a punto la mochila, también todo el material escolar y en el caso de los de infantil, saber si los centros a los que acuden sus hijos tienen previsto un periodo de adaptación, dado que muchas veces los niños más pequeños (de tres años) suelen ir tan sólo un par o tres de horas para acostumbrarse.

Por otro lado, junto a la fecha de inicio del curso, se sabe también la de final, fijada para el 22 de junio, siendo de las más tardías en comparación al resto de comunidades ya que muchos acaban el 19 de junio o el 20 de junio.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

En el caso de los alumnos de Secundaria y Bachillerato, no habrá que esperar más allá del lunes 8 de septiembre para que arranque el curso. Igual que ocurre con los estudiantes de Infantil y Primaria, el calendario oficial fija esa fecha como la de inicio para los institutos de Ceuta, de modo que los adolescentes también deberán tenerlo todo preparado para ese día. Libros, mochilas, ropa, horarios ya que el regreso a clase está ya a la vuelta de la esquina.

Ahora ya sabemos cuándo comienzan las clases en los institutos, pero no podemos olvidar que también arrancan la etapas de Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas (como Artes Plásticas y Diseño), donde la vuelta va a ser algo más tardía, ya que no empezarán hasta el 10 de septiembre. Y en el caso de aquellos que cursan Educación de Personas Adultas comienzan el curso el 24 de septiembre.

En cuanto al final de curso para todas estas etapas, el calendario que se ha publicado, señala la fecha del 22 de junio de 2026, una fecha que, como ya hemos comentado, es de las más tardías en comparación con otras comunidades. Eso significa que, aunque el arranque es temprano, la recta final del curso se alarga un poco más, especialmente si se tienen en cuenta los exámenes finales y las recuperaciones.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Ceuta

Ahora nos queda conocer los días festivos y de vacaciones que van a tener los alumnos de Ceuta durante el curso escolar 2025/2026. Comenzamos con las vacaciones.

Vacaciones de Navidad : del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 , ambos inclusive.

: del , ambos inclusive. Carnaval 2026 : del 12 al 18 de febrero , con días no lectivos el 12 y 13 de febrero , lo que permitirá un puente largo de jueves a domingo.

: del , con días no lectivos el , lo que permitirá un puente largo de jueves a domingo. Semana Blanca 2026 : del 20 al 27 de marzo , que enlazará directamente con la Semana Santa.

: del , que enlazará directamente con la Semana Santa. Semana Santa 2026: del 28 de marzo al 5 de abril, por lo que los escolares tendrán un parón de más de dos semanas al juntarse con la semana blanca.

Festivos

En cuanto a festivos nacionales y locales son estos:

13 de octubre 2025 (lunes): Se mueve al lunes la fiesta del Día del Pilar y de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España

Se mueve al lunes la fiesta del Día del Pilar y de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España 1 de noviembre 2025 (sábado) : Todos los Santos

: Todos los Santos 6 de diciembre 2025 (sábado) : Día de la Constitución Española

: Día de la Constitución Española 8 de diciembre 2025 (lunes) : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción 25 de diciembre 2025 (jueves): Navidad

Navidad 1 de enero 2026 (jueves): Año Nuevo.

Año Nuevo. 6 de enero 2026 (martes): Reyes

Reyes 2 de abril 2026 (jueves) : Jueves Santo.

: Jueves Santo. 3 de abril 2026 (viernes): Viernes Santo.

Viernes Santo. 1 de mayo 2026 (viernes) : Fiesta del Trabajo.

: Fiesta del Trabajo. 27 de mayo 2026 (miércoles): Día del Sacrificio

A partir de los festivos señalados, los puentes que se van a producir en el nuevo curso escolar son estos: