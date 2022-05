Cómo se escribe miré o mire

Una de las dudas más comunes que pueden surgir con el verbo mirar es si el vocablo en pasado lleva o no tilde. Te contaremos a continuación si se escribe miré o mire. Aplicando correctamente las reglas ortográficas podrás evitar cometer este tipo de errores. Miré es una palabra aguda, las reglas ortográficas indican que aquellas palabras agudas terminadas en N, S o vocal deben llevar tilde al ser escritas al igual que en su pronunciación fonética, ya que el principal golpe de voz deberá hacerse en la sílaba tónica. Por lo tanto, la manera correcta de escribir este vocablo es: miré.

La forma correcta es escribir miré

Si te has preguntado cómo se escribe la palabra miré, no tienes de qué preocuparte ya que es una duda bastante habitual. Si conoces las normas de ortografía, sin duda no puedes fallar. Es importante saber que la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de mirar, al ser una palabra aguda se escribe con tilde.

Hay que recordar tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. En verbos de este tipo saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

Se escribe miré

Se escribe miré con acento en la ‘e’. Lleva acento siguiendo la norma porque la ‘e’ es la silaba tónica. Al ser aguda si termina en vocal, vocal más ‘s’ o más ‘n’ lleva tilde. Si conoces las normas no podemos fallar, escribiremos correctamente este verbo sin duda alguna. Para poder entender mejor el uso de este verbo, la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo mirar, nada mejor que conocer un poco mejor su significado. Toma nota de estos ejemplos y empieza a escribir bien.

Dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello. Miré el paisaje, el mar para mi tiene algo de místico, todo lo que rodea las olas y la costa me parece simplemente maravilloso, me tranquiliza muchísimo.

Buscar información sobre algo o alguien o hacer gestiones sobre un tema. Mira a ver si encuentras la documentación del seguro, solo así podremos ir a reclamar el importe que nos corresponde por el accidente.

Considerar a una persona de determinada manera o tener cierta opinión sobre una cosa. Me mira como si fuera la mala de la película, el error fue de él y no mío.

Significado de la palabra miré

La Real Academia Española define a esta palabra como la acción de dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello . Por ejemplo: esta mañana he ido a caminar y miré las olas del mar durante varios minutos.

. Por ejemplo: esta mañana he ido a caminar y miré las olas del mar durante varios minutos. Podemos utilizar también la palabra miré cuando buscamos información o gestionamos algún tema . Por ejemplo: esta mañana miré los expedientes y varios de ellos estaban incompletos. Debemos trabajar para mantenerlos organizados.

. Por ejemplo: esta mañana miré los expedientes y varios de ellos estaban incompletos. Debemos trabajar para mantenerlos organizados. Por último, podemos utilizar la palabra miré cuando hacemos una consideración sobre una persona o cuando opinamos sobre algo. Por ejemplo: nos despedimos y lo miré con aprecio porque durante todos estos años él realmente ha sido mi gran compañero de estudios.

Con estas definiciones y ejemplos sabremos en todo momento cuando usar miré correctamente. No podemos volver a tener una duda tan común como ésta, miré leva tilde en la última sílaba.