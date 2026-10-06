Nochevieja en inglés se dice “New Year’s Eve”. Corto, claro y directo. Pero si te quedas solo con la traducción literal, te pierdes parte de la historia interesante que hay detrás. Porque no es exactamente lo mismo que decimos en español, aunque se refiera al mismo día.

En español hablamos de “la noche vieja”, es decir, la última noche del año que se va. En inglés, en cambio, el enfoque está puesto en lo que viene: la víspera del Año Nuevo. Y ahí está la clave.

Sin embargo, si estás aprendiendo idiomas, ¿te has preguntado cómo se dice nochevieja en inglés? En este artículo, exploraremos la respuesta a esta pregunta y aprenderemos más sobre las diferentes celebraciones de fin de año en otros países.

En inglés, la palabra equivalente a nochevieja es «New Year’s Eve». Esta expresión se utiliza para referirse a la noche del 31 de diciembre, que marca el final del año y el comienzo de uno nuevo. Durante esta noche, las personas suelen reunirse con amigos y familiares para celebrar y despedir el año viejo.

Matices del idioma inglés

Traducir un término tan cotidiano como la Nochevieja al inglés parece una tarea simple a primera vista, pero el idioma anglosajón guarda matices geográficos y culturales que conviene conocer para no sonar artificial. La forma universal y más extendida para referirse a la última noche del año es New Year’s Eve.

Esta expresión se emplea tanto en el inglés británico como en el estadounidense, convirtiéndose en el equivalente directo y exacto de nuestra Nochevieja sin importar si estás celebrando el final del año en Madrid, Londres o Nueva York.

Sin embargo, el uso real en la calle va mucho más lejos de la teoría de los diccionarios. En el Reino Unido, por ejemplo, es muy común escuchar la abreviatura coloquial NYE en mensajes de texto, carteles de locales nocturnos o conversaciones informales entre amigos que planean la fiesta. Esa economía del lenguaje resulta muy natural para los hablantes nativos, sobre todo cuando se trata de organizar cenas, cotillones o desplazamientos de última hora antes de que el reloj marque las doce campanadas.

Un detalle importante a tener en cuenta

Hay que tener cuidado con un pequeño detalle que suele generar confusión entre quienes aprenden el idioma: el día siguiente. Mientras que Nochevieja es New Year’s Eve, el primer día del año se conoce como New Year’s Day, y la festividad global de la noche del treinta y uno se engloba a menudo bajo el concepto general de las celebraciones de fin de año.

Al cruzar el Atlántico, los matices culturales cambian ligeramente la perspectiva de la noche. En Estados Unidos, aunque New Year’s Eve es perfectamente válido y se utiliza en todas partes, la velada suele asociarse de inmediato con imágenes muy concretas, como la famosa caída de la bola de cristal en Times Square o las grandes fiestas privadas.

A diferencia del mundo hispano, donde la tradición de las doce uvas marca un hito familiar y televisivo muy específico, la cultura anglosajona tiende a enfocar la medianoche hacia el brindis con champán, el tradicional beso de medianoche y la interpretación coral de la melodía escocesa Auld Lang Syne, un himno a la nostalgia y al recuerdo de los viejos tiempos que desgarra la voz de los presentes justo después del recuento final.

¿Qué significa exactamente “New Year’s Eve”?

La expresión se compone de tres partes:

New Year’s – del Año Nuevo

Eve – víspera

La palabra Eve significa literalmente “víspera de un día importante”. No es exclusiva del 31 de diciembre. También la encontramos en otras fechas señaladas:

Christmas Eve – Nochebuena

New Year’s Eve – Nochevieja

Es decir, en inglés no se habla de “noche vieja” sino de “la víspera del Año Nuevo”. El foco está en lo que empieza, no en lo que termina.

¿Cuándo se usa “New Year’s Eve”?

Siempre que hables del 31 de diciembre por la noche, desde la tarde hasta justo antes de la medianoche, la expresión correcta es New Year’s Eve.

Por ejemplo:

What are you doing on New Year’s Eve?

(¿Qué haces en Nochevieja?)

We’re having dinner with friends on New Year’s Eve.

(Vamos a cenar con amigos en Nochevieja.)

Ojo con la preposición: en inglés, los días concretos llevan on.

Por eso se dice:

On Christmas Eve

On New Year’s Eve

No es in ni at. Es on.

Y otra cosa importante: no confundas New Year’s Eve con New Year’s Day.

New Year’s Eve – 31 de diciembre (noche)

New Year’s Day – 1 de enero

Ejemplo:

I’ll call you on New Year’s Day.

(Te llamaré el día de Año Nuevo.)

Cómo felicitar el Año Nuevo en inglés

Ya que estamos en el tema, conviene saber qué decir justo después de las doce.

La expresión universal es:

Happy New Year!

(¡Feliz Año Nuevo!)

Se dice justo cuando empieza el nuevo año, normalmente acompañada de abrazos, brindis o incluso fuegos artificiales.

También puedes escuchar frases como:

Wishing you a happy New Year!

All the best for the New Year!

Pero si quieres ir sobre seguro, quédate con “Happy New Year”. Funciona siempre.

Respuesta rápida (por si solo quieres la traducción)

Si lo que necesitas es la versión corta para apuntarla en tu cuaderno:

Nochevieja en inglés se dice “New Year’s Eve”.

Por todo ello, cuando vayas a felicitar a alguien o a planear un viaje al extranjero durante esas fechas, usar New Year’s Eve te garantiza una comprensión absoluta. Si estás escribiendo un correo rápido o un mensaje en redes sociales, tirar de la fórmula abreviada NYE te aportará un toque de fluidez muy auténtico.

Algunas curiosidades

La nochevieja en inglés se celebra de diferentes maneras en cada país angloparlante. En Estados Unidos, por ejemplo, es común organizar fiestas y eventos para recibir el nuevo año. Muchas personas se reúnen en Times Square, en Nueva York, para ver la famosa bola de cristal descender a medianoche. Además, es tradición besar a alguien a la medianoche para tener buena suerte en el año nuevo.

En el Reino Unido, la nochevieja también es una celebración importante. Una de las tradiciones más conocidas es la del «Hogmanay» en Escocia, donde la gente se reúne en las calles para cantar canciones y bailar. Además, es común encender hogueras y lanzar fuegos artificiales para recibir el año nuevo.

En Australia, la nochevieja se celebra en pleno verano. Muchas personas se reúnen en las playas para disfrutar de barbacoas al aire libre y fuegos artificiales. Además, en la ciudad de Sídney se lleva a cabo uno de los espectáculos de fuegos artificiales más impresionantes del mundo, con la famosa Ópera de Sídney como telón de fondo.

En Canadá, la nochevieja se celebra de manera similar a Estados Unidos, con fiestas y eventos en todo el país. Sin embargo, también existen algunas tradiciones únicas, especialmente en Quebec. Por ejemplo, es común organizar «réveillons», que son cenas festivas que se llevan a cabo después de la medianoche y suelen incluir platos tradicionales como carne de cerdo y tourtière.

En Sudáfrica, la nochevieja se celebra en pleno verano y es conocida como «Silvester». Muchas personas asisten a fiestas al aire libre y disfrutan de música en vivo y fuegos artificiales. Además, es común lanzar linternas de papel al cielo como símbolo de buenos deseos para el año nuevo.

En la historia

Anteriormente esta celebración no era conocida como Nochevieja. En Mesopotamia aproximadamente en los años 2000 a. C la celebración se llamaba Akitu. La tradición indicaba celebrar el fin e inicio de la cosecha. Por lo cual, se celebraba en los meses de marzo y abril.

Se puede adjudicar a Julio César la idea de celebrar el año nuevo el 1 de Enero. Junto al cambio de calendario, la celebración pasó a ser en nombre del dios Janus. Tal cual el simbolismo del dios Janus, la fiesta se transformó a lo que es en la actualidad. Es decir, se deja atrás lo viejo y se mira hacia lo nuevo. La Nochevieja cuenta actualmente con un sinfín de tradiciones diferentes dependiendo de la región.

El uso en plural

La palabra nochevieja en plural o nocheviejas, se dice New Year ‘s Eves. Puedes ver a continuación algunos ejemplos en lengua inglesa.

We have spent many New Year ‘s Eves- Hemos pasado muchas nocheviejas juntos.

The last 3 New Year ‘s Eves we have traveled to the beach.- Las últimas 3 nocheviejas hemos viajado a la playa.

The New Year ‘s Eves of my childhood at Grandma’ s house were the best.- Las nocheviejas de mi infancia en casa de la abuela eran las mejores.

Cómo se dice Nochevieja en otros idiomas

Si quieres conocer aún más, te contaremos a continuación cómo se dice Nochevieja en otros idiomas del mundo.

Albanés Pragu i vitit te ri

Alemán Silvester

Croata Stara Godina

Danés Nytårsaften

Estonio Vanaaasta õhtu

Euskera Urteberri gaua

Finés Uudenvuodenaatto

Francés reveillon

Gallego Noitevella

Islandés Gamlárskvöld

Italiano Vigilia di Capodanno

Lituano Naujųjų metų vakaras

Noruego Nyttårsaften

Portugués Véspera de Ano Novo

Polaco Sylwester

Rumano Revelion

Al final, dominar estos pequeños giros lingüísticos demuestra que un idioma no solo se traduce palabra por palabra, sino que se habita con sus costumbres y sus silencios.