WhatsApp se tiñe de rojo: el nuevo color que podrás ponerle a tu aplicación móvil

Cuando pensamos en la app de mensajería instantánea más usada en el mundo, es decir WhatsApp, inmediatamente se nos viene a la cabeza el color verde que la ha caracterizado desde su lanzamiento. Sin embargo, en esta ocasión queríamos hablar del nuevo color que podrás ponerle a la aplicación. Porque WhatsApp se tiñe de rojo, siempre que utilices un launcher o lanzador.

Estos programas son ideales para personalizar tu sistema operativo, y puedes cambiar esta app como prefieras.

No importa si WhatsApp es tu aplicación de mensajería favorita o no, estamos seguros de que abres sus chats varias veces al día para poder comunicarte. Justamente por eso tiene sentido que descargues e instales uno de estos programas móviles para modificar el color de esta aplicación.

WhatsApp se tiñe de rojo: ¿Cómo y por qué?

Si buscas datos en Internet, vas a toparte con una información que dice que existe una versión roja de WhatsApp que puedes ejecutar a través de un APK. Suponiendo que no sepas de qué se trata, los APK son archivos ejecutables -normalmente no oficiales- que permiten correr otras apps en Android y iOS.

Lamentablemente, los piratas informáticos se aprovechan del interés de los usuarios por retocar sus aplicaciones y suelen imitar los APK de confianza.

Como consecuencia de todo ello, para evitar problemas de seguridad y de soporte con la aplicación de WhatsApp, es mejor que no instales los APK. Afortunadamente, eso no significa que tengas que resignarte. Es que aún queda una posibilidad para cambiar el color de WhatsApp con los launchers. Básicamente, los lanzadores son servicios para personalizar gran parte de la apariencia de la pantalla de inicio y de los menús de los teléfonos Android.

La mayoría de los fabricantes recurren a launchers propios o interfaces que les permiten a los usuarios conocer rápidamente quién está detrás del móvil. Ahora bien, no lucirá igual Android con un launcher de Samsung que con uno de Xiaomi. Y luego están los que puedes descargar e instalar tú.

¿Cómo ponerle color rojo al ícono de WhatsApp en Android?

A pesar de que hay diversos launchers que podríamos recomendarte, te aconsejamos que pruebes suerte con Nova Launcher. Es uno de los lanzadores aconsejados, tanto por los expertos como por los demás usuarios, ya que es absolutamente estable y su potencial de personalización es de los más elevados.

Instala Nova Launcher en tu smartphone Android desde este enlace que lleva a la tienda Google Play Descarga en tu Android la imagen para el icono de WhatsApp que más te guste. De color rojo, claro Mantén pulsado el icono de WhatsApp en la pantalla de inicio, y entonces presiona el botón Editar Selecciona la imagen que vas a establecer como nuevo icono, que será la del icono color rojo.

Como puedes ver, esto te lleva sólo unos minutos y, cuando te des cuenta, tendrás un icono rojo en tu pantalla de inicio para acceder a WhatsApp. Permanecerá allí como predeterminado a menos que desinstales Nova Launcher o vuelvas a los pasos que acabamos de enseñarte y lo elimines.

¿No acaba de convencerte cómo se ve el icono de WhatsApp en Android? Inténtalo con otro lanzador. Hay muchos launchers completos para tener en cuenta. De los que están disponibles ahora mismo, más allá de Nova Launcher, son buenos Niagara Launcher, Niagara Launcher, Niagara Launcher y FLauncher.

Descubrirás otros dentro de la tienda de Google para Android, pero antes de instalarlos asegúrate de que son fiables y no enmascaran alguna estafa.

¿Cómo ponerle color rojo al icono de WhatsApp en iOS?

Los entornos de Apple son mucho más cerrados, por lo que no hay rastros de los launchers ni mucho menos de los APK. No obstante, la buena noticia es que igualmente podrás ponerle color rojo a la aplicación de WhatsApp en iOS. En este caso, con una función que viene integrada en la versión de la app para Apple.

Descarga desde la web la imagen que vas a establecer como nuevo icono de WhatsApp Abre Atajos y crea uno nuevo, añadiendo la acción Abrir app. Selecciona WhatsApp Pulsa en Abrir app y en Renombrar para dejar el nombre del atajo en WhatsApp En el mismo menú emergente, ve a Seleccionar icono y busca el descargado Presiona el botón Compartir y, a continuación, Añadir a pantalla de inicio

¿Cómo cambiar el fondo de pantalla de los chats en WhatsApp?

Como complemento a lo anterior, es posible cambiar el fondo de pantalla de los chats de WhatsApp para que sean rojos o de otros colores.

Ve a WhatsApp y toca los tres puntos verticales a la derecha arriba Ve a Ajustes, Chats, Fondo de pantalla y finalmente Cambiar Selecciona colores sólidos y el rojo que más te agrade

Esta modificación afecta a todos los chats. Si quieres cambiar el fondo de pantalla de uno en particular, debes hacerlo desde los Ajustes de esa conversación.