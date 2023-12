Vuelven los chollazos de Renfe para Navidad: la oferta está a punto de agotarse

Renfe ha lanzado una nueva campaña para promocionar Barcelona durante las Navidades. La iniciativa, en colaboración con Turismo de Barcelona, ofrece billetes desde 20 euros para viajar a la capital catalana desde Zaragoza, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Valencia, Montpellier, Nimes, Lyon o Marsella.

Renfe te lleva a Barcelona

Los billetes están disponibles para viajes realizados entre el 18 de diciembre y el 14 de enero del año 2024. La promoción se aplica a todas las relaciones ferroviarias que enlazan estas ciudades con Barcelona, tanto de alta velocidad como de media distancia.

La campaña tiene como objetivo atraer a viajeros de toda España y Francia para disfrutar de las fiestas navideñas en Barcelona. La ciudad ofrece una amplia programación de actividades culturales y gastronómicas, así como una amplia oferta de ocio y compras.

Barcelona es uno de los destinos turísticos más populares de nuestro país. La ciudad recibe cada año a millones de visitantes de todo el mundo, atraídos por su rica historia, su cultura vibrante y su clima mediterráneo.

Barcelona es una ciudad cosmopolita y multicultural, con una amplia oferta de museos, galerías de arte, teatros, cines y otras atracciones culturales. La ciudad también es un importante centro comercial y de negocios, con una amplia variedad de tiendas, restaurantes y bares.

Las Navidades en Barcelona

Las Navidades en Barcelona son una época de fiesta y celebración. La ciudad se llena de luces, música y actividades para todos los públicos.

Una de las principales atracciones navideñas de Barcelona es el Mercado de Navidad de la Sagrada Familia. Este mercado, situado en la plaza de la Sagrada Familia, ofrece una amplia variedad de productos navideños, desde artesanía y decoración hasta gastronomía y productos típicos catalanes.

Otra atracción popular es el Festival de Navidad de Montjuïc. Este festival, que se celebra en el parque de Montjuïc, ofrece una amplia programación de actividades culturales, como conciertos, espectáculos de danza y teatro, y actividades infantiles.

El compromiso de Renfe

Renfe es una compañía ferroviaria comprometida con la sostenibilidad. La compañía cuenta con la certificación ‘Carbono Neutro’ otorgada por AENOR para todos sus trenes eléctricos, tanto de viajeros como de mercancías.

Los trenes eléctricos de Renfe garantizan que no producen emisiones directas, ya que no hay procesos de combustión. Además, al ser la energía eléctrica de origen cien por cien renovable, se puede hablar de descarbonización o «neutralidad de carbono», ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen.

Con esta iniciativa, Renfe y Turisme de Barcelona buscan promover el turismo sostenible en Barcelona. La compañía ferroviaria ofrece a los viajeros la oportunidad de viajar de forma sostenible a la capital catalana, contribuyendo así a la protección del medio ambiente.

Renfe está comprometida con ofrecer a sus clientes un servicio de calidad, seguro y sostenible. Para ello, la compañía cuenta con una serie de políticas y programas que se centran en los siguientes aspectos: