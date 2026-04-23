Por el momento la plataforma ha puesto en marcha un proyecto piloto exclusiva para las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, París y Madrid que permite a los usuarios, a partir de ahora, elegir hoteles al incorporar este tipo de establecimientos a su plataforma.

Esta ampliación de su oferta de alquiler, según ha podido confirmar OKDIARIO, estará centrada en pequeños hoteles, también llamados boutique, aunque la entidad no descarta futuras alianzas con otras cadenas hoteleras de mayor tamaño.

Con todo ello pretende ampliar su oferta para atraer nuevos perfiles con especial relevancia en el sector de los viajes de negocios, ya que suelen preferir este tipo de opciones frente a los apartamentos privados.

Además, la incorporación de hoteles a su catálogo permitirá compensar en gran medida el golpe que han supuesto para Airbnb las restricciones de los arrendamientos a corto plazo -pisos turísticos- en algunos destinos, como es el caso de Nueva York o Barcelona.

Cabe recordar que en España Airbnb mantiene todavía una disputa legal ante la multa de 64 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en la publicación de anuncios turísticos.

Nuevas líneas de negocio para crecer

Por otro lado, además, la compañía lanzó recientemente un nuevo servicio de traslado privado en colaboración con Welcome Pickups, disponible en más de 125 ciudades de Europa, Asia y Latinoamérica, incluyendo los destinos españoles de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia.

Para las llegadas, existe la opción de meet & greet, con bienvenida personalizada en el punto de llegada, mientras que, para las salidas, el conductor recogerá al viajero directamente en su alojamiento y lo trasladará al aeropuerto u otro punto de transporte.

«Ahora, los usuarios pueden reservar con antelación un coche privado y olvidarse de las complicaciones del transporte en una ciudad nueva. Seguiremos ampliando los Servicios en Airbnb con nuevas propuestas útiles: esto es solo el principio», destacó con la presentación de su nueva línea de negocio el director comercial de la plataforma Dave Stephenson.

En 2025, Airbnb registró un beneficio neto de 2.511 millones de dólares (2.135 millones de euros), lo que supuso un 5% menos en comparación a un año antes, mientras que las ventas crecieron un 10% el año pasado, hasta los 12.241 millones de dólares (10.408 millones de euros).

«Estos resultados reflejan la solidez de nuestro negocio principal y la solidez de nuestra estrategia a largo plazo. Impulsamos el crecimiento centrándonos en cuatro áreas clave: mejorar el servicio de Airbnb, aumentar la presencia a más partes del mundo, ampliar nuestra oferta e integrar la IA en nuestra aplicación», destacó la plataforma en un comunicado.