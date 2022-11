Virginia Guinda (candidata a la presidencia de CEOE): “El voto es secreto y estoy convencida de ganar”

Virginia Guinda, la candidata que disputa la presidencia de la patronal CEOE a Antonio Garamendi en las elecciones que se celebran el 23 de noviembre, está convencida de ganar. «Durante estos días he mantenido más de cien contactos con prácticamente todos los sectores y me parece que a la gente en general no le gustan unas elecciones a la búlgara, creo que he abierto una ventana para que corra el aire en la organización empresarial y que muchos consideran que la mía es una apuesta valiente», afirma en una conversación mantenida con OKDIARIO.

«Lo más importante es que el voto es secreto, esta es la clave, y mi sentimiento es que la candidatura gusta mucho, más conforme avanzan los días y se aproxima la elección, y que represento una oportunidad para el cambio», asegura. Guinda dice que quiere una CEOE «con los pies en la tierra, que se ocupe de los asuntos que verdaderamente preocupan a los empresarios.

¿Y cuáles son estos? Guinda señala varios. Entre los más perentorios destaca la urgencia de que el Gobierno apruebe un retraso en la devolución de los créditos ICO -que permitieron la supervivencia de miles de empresas durante la pandemia- porque las compañías vuelven a afrontar ahora nuevas dificultades producto de la desaceleración de la economía, el aumento de la inflación y de los costes correspondientes, la depresión de la demanda y la aparición de los primeros síntomas de recesión.

En segundo lugar, también cree que el Ejecutivo debería establecer un tipo reducido en el Impuesto de Sociedades para el caso de los beneficios no repartidos, a fin de que las empresas acumulen reservas y aumenten su capital. Según Guinda, «el acceso de las compañías a la financiación está cada vez más complicado y es preciso abordar este problema del que no he oído hablar hasta la fecha a Garamendi». «Por eso mi propuesta es que la patronal sea mucho más propositiva y esté más cercana a las preocupaciones de los asociados, que haga una escucha activa, que sea más plural, más transparente y también más activa».

En lo que respecta al mercado laboral, la candidata a la presidencia de CEOE asegura que la reforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido perniciosa porque «ha eliminado la flexibilidad de las empresas y la autonomía para establecer la organización del trabajo. Necesitamos tener más tipos de contratos que los actuales porque hay muchos sectores de actividad que son estacionales y tienen unas necesidades de personas muy específicas, desde el punto de vista profesional, que ahora nos han impedido captar como consecuencia del nuevo marco legislativo».

A su juicio, uno de los desafíos que afronta el mundo empresarial es el de ganar tamaño. «Las pymes deben aumentar en dimensión porque esta es la vía directa para que sean más productivas y competitivas, pero ahora se encuentran con enormes trabas legales para dar el salto: afrontan impuestos más altos, más costes de carácter improductivo y la obligación de montar una estructura sindical que encarece los gastos y penaliza la cuenta de resultados». «El Gobierno debería ser mucho menos intervencionista y promover la libertad de pacto entre las partes que permitiera afrontar las particularidades de la mano de obra de carácter especial o puntual que necesitamos».

Guinda señala con pesar que «de lo que no se ha dado cuenta este Gobierno es de que las empresas somos las protagonistas de la actividad económica, que cuanto mejor nos vaya mejor le irá al país, pero la realidad es que no nos prestan atención y nos machacan a impuestos». La candidata, que es vicepresidenta de la patronal catalana Fomento de Trabajo y cuenta con el apoyo de su organización en esta aventura, considera que el país necesita una reforma fiscal en profundidad para favorecer la actividad empresarial, y que entre las medidas más acuciantes está la de conceder la libertad de amortización a fin de que las compañías puedan ganar en tesorería y así poder afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que ya llegan.

Al mismo tiempo cree que habría que deflactar de manera inmediata la tarifa del Impuesto sobre la Renta, así como revisar a la baja las cotizaciones sociales, que han alcanzado un nivel escandalosamente alto. Según Guinda, estas son las cuestiones de las que debería preocuparse en adelante CEOE para convertirse en un motor de cambio, ganar en influencia, convertirse en un interlocutor crítico de la sociedad española y mejorar la reputación de la clase empresarial. «Creo que esta clase de mensajes han sido muy bien recibidos en todas las organizaciones con las que he mantenido contactos y es la razón principal por la que creo que voy a ganar», concluye Guinda.