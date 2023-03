Urbas sorprende a la administración concursal de Abengoa por la «falta de rigor y seriedad» de su oferta

La sorpresa parece haberse quedado en la mente del equipo de intervención judicial que analiza las cinco ofertas de los grupos que optan a quedarse con la propiedad de Abengoa por lo que consideran «falta de rigor y de seriedad» en la propuesta final presentada por la española Urbas. A la vista del contenido de la revisión de las ofertas, la compañía que preside Juan Antonio Acedo parece no haber aprovechado la semana de plazo extra que el juez dio para que las empresas interesadas en el grupo andaluz subsanasen errores y defectos. OKDIARIO ha tenido acceso a la oferta de la española Urbas que, no sólo no ha subsanado los problemas detectados por la intervención judicial en su primera propuesta, sino que, quita credibilidad, por ejemplo a la cartera de pedidos de la andaluza -mantenida incluso durante el concurso- pero aporta un acuerdo comercial con estadounidense de inversión en infraestructuras para «garantizar» la actividad de Abengoa.

En su oferta definitiva, Urbas incluye un acuerdo comercial con la estadounidense Global Impact Assets (GIA) que asegura tener un mandato para «asesorar a clientes» por valor de 4.000 millones de dólares.

Como señalan fuentes judiciales, «Abengoa no necesita carteras inciertas de solar fotovoltaica (…) ni proyectos teóricos y futuristas que no se ajustan a la realidad de los proyectos que ejecuta». «La compañía ha estado contratando alrededor de mil millones de euros al año en proyectos incluso durante el proceso de reestructuración demostrando una resiliencia admirable», agregan.

Es decir, Urbas no se cree la cartera que tiene Abengoa pero sí la que promete un asesor de inversiones de terceros cuyo importe es difícil entender que dedique a la inversión en una única compañía o proyectos de una sola compañía.

La intervención judicial señaló, de la oferta presentada hace quince días que «genera dudas respecto a la inclusión o no de ciertos bienes», además de no haber puesto el precio que está dispuesta a pagar, acreditado su solvencia, ni explicado cómo articulará la compra.

Liquidez ficticia

Urbas incluye también en la documentación aportada al Juzgado Número 3 de Sevilla, una carta firmada por ella y enviada al grupo saudí Acwa Power, especializado en el desarrollo, inversión y operador de plantas de generación de energía y producción de agua desalinizada con presencia en diez países. Sin embargo, no consta en la documentación que ha llegado al juez que el grupo saudí haya respondido a la misma.

Algo similar ocurre con dos cartas de mandato de asesoramiento enviadas a la consultora estadounidense McKinsey al despacho de abogados español Cuatrecasas.

Más asombroso aún es el hecho de que la compañía comprometa una línea de avales en favor de Abengoa «basada en mandatos o sin acreditar en ningún anexo».

Urbas ofrece diversas medidas que aseguren la liquidez de Abengoa, pero, como señalan en la intervención, «ninguna de las fuentes están cerradas al contrario de lo que manifiesta [Urbas]; son sólo las cartas mandato, préstamos consumidos o bonos emitidos sin suscribir».

La oferta de la inmobiliaria que preside Juan Antonio Acedo prevé la inyección de 140 millones de euros en liquidez que considera «necesaria para afrontar el relanzamiento de NewCo» (nombre que recibe provisionalmente la nueva compañía resultante de un proceso de creación o reflotamiento). Para ello, Urbas asegura contar con líneas de créditos por 120 millones ampliables a 230 millones concedidas por «fondos como ABO Capital y Roundshield». A eso, añade Urbas 150 millones en líneas de crédito concedidas por el banco «de inversión americano Endeavor Advisory Goup, más un programa de bonos de 200 millones de enero de este año y un programa de pagarés de 50 millones, ambos de enero de este año, emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) e incluye un «programa de titulización en proceso de reestructuración de aproximadamente 120 millones».

En este capítulo de desiderátums la compañía presidida por Juan Antonio Acedo incluye también «la potencial» obtención de una línea de financiación de 500 millones a cargo de la británica Ophde Global LLC y «la potencial obtención de un crédito obtenido directamente o con el aval del ICO» por 150 millones. Puesto a escribir la carta a los Reyes Magos, Urbas añade la financiación de hasta 250 millones de euros «a ser concedida por parte del banco de inversión estadounidense Imperial Capital, con el objeto de llevar a cabo la operación de compra de la unidad productiva».